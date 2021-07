Estas son las 10 cosas que más miedo le dan a tu gato

Los gatos son animales con muchas reacciones. Juegan mucho, pero también pueden ser muy asustadizos. No son temerarios como podríamos pensar de los gatos salvajes.

Dependiendo de cada gato, veremos que le tienen miedo a las cosas más extrañas. Solo en redes sociales hemos visto que le tienen miedo a los pepinos de ensalada y algunos se asustan con flores en la cabeza.

Acá puedes revisar una lista con 10 cosas que a casi todos los felinos les causa temor.:

Agua

El enemigo número uno de la mayoría de los felinos es el agua. Algunos no soportan ni siquiera un par de gotitas y otros solo con escucharla salen arrancando. Se cree que esta aversión viene de sus antepasados, ya que muchas razas provienen de zonas desérticas, como Oriente Medio.

Pero como unos la odian, a otros no les importa o incluso les gusta. Dependerá de la personalidad de cada uno.

Olores fuertes

Tú no eres el único con la nariz sensible. Los gatos, al ser animales guiados por sus sentidos, tienen un olfato muy desarrollado, menos que el de los perros, pero aún así.

Olores como el del vinagre, cebolla, bebidas alcohólicas o el de la gasolina harán que tu gato sienta arcadas.

Ruidos fuertes

El olfato y el oído son sus sentidos más sensibles. Por eso los gritos, fuegos artificiales, aspiradoras, tormentas y bocinas pueden ocasionarles mucho estrés y ansiedad.

Personas desconocidas

La llegada de personas extrañas a su territorio es una de las cosas más comunes, por eso, cuando llegan visitas corren a esconderse en espacios seguros.

Aparentemente, los felinos no son los mejores lidiando con situaciones desconocidas, ya sean personas, olores o sonidos. Pero, si se pueden acostumbrar a la presencia de estos nuevos factores.

Retenerlos a la fuerza

El espacio personal es fundamental para los felinos. Son animales independientes y libres, por lo que odian estar atrapados, aunque sea en tus brazos. Odian ser forzados a recibir cariño, por eso es común verlos reaccionar muy enojados con zarpazos o bufidos.

Esto no significa que tu gato no sea afectuoso, si no que se acercará a ti a su tiempo y buscará el contacto que le acomoda más. Son animales con sus límites muy claros

Cambios de rutina

Su comida, hora de juego, dormir y descansar están previamente definidas por un patrón que tu gato probablemente repite. Los felinos son animales de rutina, y el quiebre de esta les puede causar temor o ansiedad.

Por eso debes tener mucha consideración con ellos si estás pasando por un gran cambio, de casa, de espacios delimitados. Los puedes ayudar haciéndolo de forma gradual.

Perros

Por su puesto que existen excepciones, pero la norma dice que los gatos le tienen miedo a los perros. Es que los canes hacen casi de todas las cosas que más le molestan a los felinos: son ruidosos, no respetan espacio personal y pueden darte cariño incluso contra de tu voluntad.

Pero, dependiendo de las circunstancias, también pueden crecer como hermanos.

Globos

Los gatos pueden confundir a los globos con depredadores. Es que son redondos, silenciosos, se mueven erráticamente y vuelan. Ni hablar que si se revientan generan un ruido muy fuerte, otras de las cosas más odiadas.

Sorpresas

Como son animales cautelosos, atentos a las amenazas, los gatos no soportan las sorpresas. Por eso en internet abunda este tipo de video en los que saltan porque los pillan desprevenidos, como el caso de los pepinos.

Si bien, puede ser gracioso de mirar, asustarlo intencionalmente puede ser algo cruel de tu parte porque le generas ansiedad y estrés innecesario.

Que los miren fijamente

La verdad es que ningún animal aprecia este tipo de comportamiento. Los hace sentir amenazados y ante el peligro pueden reaccionar violentamente o escapar.

Si cruzas la mirada con tu mascota, lo mejor que puedes hacer es lentamente mirar hacia un lado, y que no se te olvide parpadear.

Todo sobre Mascotas