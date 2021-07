La temida luz azul: Conoce el daño a la piel que pueden provocar las pantallas

Con un año de pandemia, el uso de las pantallas en los celulares y computadores ha aumentado significativamente entre niños y adultos.

Las consecuencias, ya se sienten, muchos especialistas han hablado del aumento de casos del síndrome del ojo seco, pero la piel tampoco está libre. La luz azules y luces led que se utilizan en la tecnología podrían causar tanto daño como el sol.

El uso prolongado de las pantallas está asociado con la aparición de manchas e incluso -muy a largo plazo- la posibilidad de desarrollar cáncer de piel. “Si sumamos que no hay buena protección diseñada, aparte que la gente no está una, sino que seis o más horas expuestas, eso puede generar un montón de problemas, no solamente a nivel cutáneo”, comentó la doctora Irene Araya, dermatóloga del Hospital Clínico Universidad de Chile.

¿Cuál es el daño?

Envejecimiento digital, es el nombre de la condición que podría generar estar constantemente conectado a una pantalla.

La doctora Araya, explica que la luz “se mete en la generación de colágeno. Activa una enzima, que es la metaloproteinasa, entonces esa enzima rompe el colágeno”. El colágeno es una proteína que une los tejidos conectivos y es el encargado de mantener la elasticidad y la firmeza de la piel.

Recomendaciones

La solución es simple, los especialistas recomiendan aplicar protector solar durante todo el año y reaplicar el producto al menos tres veces al día, ya que los filtros se inactivan con el transcurso de las horas.

Por eso, la recomendación entregada por la doctora Araya es aplicar bloqueador solar de factor 30 o más “al menos 3 veces al día, incluso en la noche cuando se está trabajando. Aplicar una capa, un protector para tu tipo de piel, que sea libre de aceite para evitar el acné de mascarilla”.

Además, recomienda “mantener una distancia entre el dispositivo y la cara porque estar con la pantalla encima no es muy bueno. Se recomienda por lo menos 35 centímetros al celular y el doble con el computador, o sea, 70 centímetros”.

Otros cuidados de invierno

La hidratación siempre es importante mantenerla y adaptarla según el clima y la temperatura externa, además del tipo de piel que se tiene.

También es necesario tener cuidado con las fuentes de calor como guateros y calienta camas, que pueden provocar quemaduras en la piel.

Por último, las duchas no deberían ser tan calientes, por mucho frío que se tenga. Es que la temperatura del agua puede dañar la capa de la piel. Además si es muy larga podría deshidratar el órgano.

