Cáncer de labio: Cómo reconocer los primeros síntomas de la enfermedad

El cáncer en los labios es el cuarto cáncer bucal más recurrente. Ocurre por el crecimiento descontrolado de células cancerígenas en el labio superior o –como es más recurrente- en el inferior.

Usualmente es más detectado en personas con trabajos al aire libre, que se dedican a la minería o agricultura. Pero además, tiene una mayor presencia en hombres que mujeres, especialmente cuando tienen entre 45 y 65 años.

Además, como cualquier otro tipo de cáncer bucal, el consumo de alcohol y el tabaquismo son factores que empeorarán las predicciones de salud.

Jane Fonda had cancer spot removed from lower lip. Don't worry you're always beautiful Jane, inside and out Just stay healthy pic.twitter.com/oxYjhn5UUs