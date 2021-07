Como si fuera una estrella: Revisa cómo ver la Estación Espacial en el cielo

Desde 1988 que la Estación Espacial Internacional da múltiples vueltas al día alrededor de la Tierra. La gran cápsula se demoró más de dos años en ser construida, y desde entonces, ha sido ocupada por científicos e investigadores.

Por el momento, es el único destino para la investigación espacial in situ, pero la agencia china, se prepara para construir su propia estación, llamada Tiangong.

A pesar de que día a día los astronautas suben contenido flotando en la gravedad cero, existen muchas teorías conspirativas sobre la existencia del laboratorio. Pero los escépticos, la pueden ver desde la Tierra cualquier noche o madrugada.

Como si fuera una estrella en el firmamento, la cápsula se mueve de horizonte a horizonte, viajando a 27.724 kilómetros por hora, por lo que, en un solo día terrestre da más de una vuelta a la Tierra.

Para poder ubicarla en el cielo, lo mejor es que utilices un mapa. La misma agencia estadounidense entrega un mapa de observación. A través de la plataforma Spot the Station (“Encuentra la Estación), podrás ver la hora, tiempo y ubicación en la que pasará por una determinada zona.

Check out this amazing composite image of the station in transit across the Sun while @Thom_Astro and @Astro_Kimbrough were working outside during today's spacewalk. 📸: NASA/Joel Kowsky pic.twitter.com/Kxn8I55Nru