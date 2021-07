Variante Épsilon: Todo lo que debes saber de la mutación que ya está en Chile

En Estados Unidos, durante marzo del 2020, se obtuvieron las primeras muestras documentadas de la llamada variante Épsilon. Una mutación perteneciente al linaje B.1.427/B.1.429 y que actualmente se encuentra presente en más de 20 países del mundo, siendo Chile uno de ellos.

Según la información entregada por el Centro de Prevención y Control de enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) se trata de un patógeno que es, aproximadamente, un 20% más transmisible que el virus original y que muestra cierta resistencia a las vacunas.

Los expertos ya han advertido, en reiteradas ocasiones, que mientras sigan habiendo mucha población en el mundo sin el esquema completo de vacunación, el patógeno original seguirá mutando a gran velocidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió que Épsilon, junto a 6 mutaciones identificadas, pertenece a la lista de las Variantes de Interés. Esto porque se trata de una variante con cambios en la transmisibilidad y con presencia importante en varios países.

Variantes como Alpha, Gamma o Delta, son consideradas “preocupante” y no “de interés” para la organización internacional. La diferencia está en que una de ellas ya ha demostrado una “disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de los medios de diagnóstico, las vacunas y los tratamientos disponibles”, explica la OMS.

En nuestro país desde el 2020 se han secuenciado algunos casos con la variante Épsilon, pero no se ha manifestado en gran circulación como Gamma o Lambda.

El ministerio de Salud informó que, entre marzo y junio del año pasado, se identificaron 27 casos de esta mutación, siendo 24 de ellos de personas residentes y solo tres adjudicados a viajeros.

Ahora, hasta el 25 de junio, en Chile solo se habían secuenciado tres casos en residentes de Santiago y la región de la Araucanía.

Un grupo de científicos determinó que Épsilon es capaz de evadir algunos anticuerpos contra el virus original, gracias a la mutación en la proteína spike.

