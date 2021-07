Neuroprótesis: El implante en el cerebro que hace hablar a un hombre tras 15 años de un ACV

Después de 15 años de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), un hombre vuelve a hablar gracias a que expertos implantaron un dispositivo en su cerebro como parte de un estudio para que personas paralizadas vuelvan a comunicarse.

Se trata de una neuroprótesis, un equipo computarizado que decodifica de manera directa palabras completas de la actividad cerebral y que promete restaurar la comunicación con un tipo de habla, según informa CNN en Español.

Edward Chang, el neurocirujano que lidera la investigación en la Universidad de San Francisco en California (UCSF), publicada en la revista The New England Journal of Medicine, indicó que es esperanzador recobrar esta función “aprovechando la maquinaria” natural del cerebro.

El implante en el cerebro que ayuda a volver a hablar

El paciente, quien pidió el anonimato, quedó afectado por un derrame cerebral a los 20 años y está extremadamente limitado en los movimientos de su cabeza, cuello y extremidades.

Su función cognitiva está intacta y hasta el momento del implante en su cerebro se comunicaba empleando un puntero adjunto a una gorra de béisbol, con el que marcaba las letras en una pantalla, explicó la UCSF.

Durante el estudio para restablecer el habla y la prueba de la neuroprótesis se le solicitó al paciente que empleara algunas palabras, mientras se ajustaba el dispositivo que traduce la actividad eléctrica cerebral. El vocabulario se proyectó en la pantalla de una computadora.

Estudio experimental

El paciente colaboró con el equipo de expertos del estudio al crear conjuntamente 50 palabras y entre la lista se encontraban "sí", "no", "familia", "limpio" y "enfermera", hasta que se emplearon frases completas como "No, no tengo sed".

Al probar la funcionalidad del implante en el cerebro para restablecer el habla, por medio de una pantalla se le animó al hombre a contestar ante el saludo “buenos días” y luego se visualizó una respuesta con el texto “hola”.

Las oraciones provenientes de la actividad cortical del participante se decodifican en tiempo real a una tasa media de 15,2 palabras por minuto, según indicó el equipo. También se resaltó que el electrodo implantado no es una solución permanente y no se puede usar de forma continua.

El dispositivo es grande y se coloca en la parte superior del cráneo. Según David Moses, ingeniero que trabajó con Chang en la investigación, dijo que el “hito tecnológico muestra el potencial para dar voz a personas con parálisis severa y pérdida del habla”.

