Conoce las señales: 10 signos de que tu perro está estresado

Los perros, al igual que los seres humanos, también pueden sufrir de estrés, padecimiento que puede desatarse como una respuesta a cualquier cambio que altere su cotidianeidad.

Son muchos los factores que pueden gatillar esta sensación: un cambio en el hogar, la llegada o partida de un nuevo integrante (humano o animal), entre otros. Si quieres ayudarlo, existen medidas que puedes tomar.

El problema es que tu perro jamás te podrá contar cómo se siente, por lo que debes conocerlo bien, saber su lenguaje corporal y como se expresa. Por lo general, los perros muestran señales universales de estrés ante las que puedes reaccionar.

A continuación te presentamos diez señales que podrían indicar que tu perro está estresado.

1. Gruñidos

Los gruñidos son la primera señal de incomodidad de los perros, y no siempre están asociados con violencia. Trata de no retarlo cada vez que gruñe, porque es una forma de expresión y no exclusiva de amenaza.

Si es que ves que está gruñendo, dale su espacio, para que se vuelva a sentir a gusto, luego te puedes acercar para compartir.

2. Gemidos y ladridos

Estas dos señales de ansiedad en los perros usualmente son más reprimidas que los gruñidos. Usualmente cuando están tensos, incómodos y requieren de tu atención, te lo harán saber con estos sonidos.

3. Bostezos

Los perros bostezan por dos razones: o tienen sueño, o están estresados. Para diferenciarlos, debes conocer la duración y la intensidad de cada uno. Por lo general, cuando es una señal de estrés son más largo e intensos que uno que solo es de sueño.

4. Lengüetazos y babeos

Los nervios hacen que los perros babeen más de lo normal. Otra señal es cuando se lamen de forma excesiva las patas, sin que haya una herida que quieran tratar o cuando se muerden la cola.

5. Cambios en los ojos y orejas

Cuando esconden las orejas es una señal de miedo, estrés o molestia con su entorno.

En el caso de los ojos, los entrenadores de perros conocen como “whale eye” u ojo de ballena en español, como una señal de estrés. Esto es cuando un perro mira las cosas fijamente y de reojo, mostrando claramente la parte blanca de sus ojos.

6. Cambios en la postura

Cuando los perros esconden la cola o la forma en cómo se para en sus cuatro patas.

7. Caída del pelo

Es normal que los perros pierdan pelo, unos más que otros, pero cuando este se exacerba puede ser una señal de que lo está pasando muy mal. Puedes verlo incluso cuando los sometes a estrés de corto tiempo, como una visita al veterinario.

8. Caminatas sin sentido o sacudidas

Si has visto a tu perro tener tiritones, casi descontrolados y por todo el cuerpo, sabes a qué nos referimos con sacudidas. Pero cuando están estresados también tienen los mismos síntomas.

9. Conductas de evasión o escape

En los perros, el escape y el escondite es una forma de cuidarse. Si se encuentra más tenso de lo normal.

10. Jadeos

Cuando están acalorados, estresados extremadamente excitados, los perros tienden a jadear. Si es que no ha hecho ejercicio y lo ves jadeando, puede que sea por estrés.

