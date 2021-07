Quieren lo imposible: El plan de la NASA para tocar el Sol

Puede que por estar en el sistema solar, nuestra estrella parezca menos interesante de investigar que los misterios de Venus, Marte o vida fuera de nuestra galaxia. Pero su cercanía es lo que la hace relevante.

La influencia del Sol en nuestro planeta es fundamental para nuestra supervivencia. Además, los eventos solares pueden dañar los satélites que se encargan de nuestras telecomunicaciones.

Es por esto que la NASA envió al espacio la sonda Solar Parker Plus, una misión que busca poder alcanzar lo casi imposible, investigar los misterios que guarda el plasma incandescente en la estrella.

Hasta ahora, el récord de mayor acercamiento al sol lo tiene la nave Helios 2, que en 1976 estuvo a 27 millones de millas de su superficie. La sonda Solar Parker Plus espera romper ese récord cuando llegue a los 3.8 millones de millas, o 6.1 millones de kilómetros de la estrella.

Recién en mayo de este año, la sonda alcanzó su menor distancia a la fecha, cuando alcanzó los 10,4 millones de kilómetros de separación.

Para esta increíble misión, que busca obtener información de las tormentas solares, campos magnéticos y partículas solares, los científicos debieron preparar una sonda que resistirá condiciones extremas.

Se calcula que cuando la sonda alcance las 5,9 millones de kilómetros de distancia, las temperaturas podrían ascender a 1.377 grados Celsius durante un día completo. Y esta luego bajará abruptamente cuando su órbita vuelva a pasar entre la Tierra, Venus y Mercurio.

At closest approach to the sun, the Parker Solar Probe was travelling 1/1500th the speed of light. That's wild. #Space #Sun #SolarSystem pic.twitter.com/ZCftamiIsL