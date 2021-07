Hipo persistente: conoce la condición que tiene a Jair Bolsonaro hospitalizado

El mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, se encuentra en observaciones médicas luego de que pasó 10 días con hipo.

El Presidente explicó la situación a través de un video en vivo, en el que contó que sufría de hipo “las 24 horas del día”, lo que le impedía incluso dar discursos públicos.

Casos como este no son tan desconocidos ni raros, es una condición ampliamente estudiada y tratada en los establecimientos de salud del mundo.

También conocido como singultos persistentes, esta se presenta cuando se sufre de un cuadro de hipo por un tiempo prolongado. Si pasas más de 48 horas se trata de un caso de hipo persistente, pero si superas el mes, se le conoce como un caso intratable.

Según el libro Record Guiness, el caso más largo del que se tiene registro, es el de Charles Osborne, un estadounidense que vivió 68 años con hipo.

