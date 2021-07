Asteroide Bennu: La propuesta china para desviar una amenaza para la Tierra

Por el momento, la Tierra estaría segura frente a la amenaza de asteroides. Los científicos estiman que durante los próximos 100 años, la probabilidad de impacto solo alcanza el 1%, así que tendríamos que tener mucha mala suerte como para que pasara algo.

Pero esta seguridad no puede provocar que los expertos “se sienten en los laureles” y esperen que algo ocurra. Parte de las agencias espaciales dedican programas enteros al desarrollo de tecnología y proyectos que nos puedan defender ante un problema de esta natureleza.

Y es que las cosas no son tan fáciles como en Armaggedon y enviar una bomba atómica a destruir un roca espacial, ya que sus restos podrían ser lo suficientemente grandes como para que generen un desastre, de todas formas, en nuestro planeta.

Por eso la NASA trabaja en un plan con más ciencia detrás. Este año enviarán la sonda DART para probar la posibilidad de desviar el sistema binario de asteroides, Didymos con solo el impacto. Básicamente, esperan que un empujón sea suficiente como para que no sea un peligro.

Los investigadores chinos también sugieren una gran cantidad de energía cinética para desviar un asteroide como solución. Es por eso que su plan involucra enviar 23 cohetes de Larga Marcha 5 para que impacten con el objeto.

Esos misiles de casi 900 toneladas cada uno, estarían diseñados para evitar la fragmentación de la roca y solo se logra desviar su trayectoria.

Esta propuesta nación luego de hacer cálculos con el asteroide Bennu, que mide 490 metros de diámetro y es tan alto como el Empire State Building y que tiene un 0.037% de probabilidad de impactarnos entre 2175 y 2199.

Bennu and friends, today about you! Happy #AsteroidDay! 🎉🎉



Does anyone else out in the universe think there should be an asteroid emoji? pic.twitter.com/zTFnGP5xr7