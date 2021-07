¿Por qué la Tierra girará más lento este 5 de julio?

Eventos astronómicos ocurren regularmente, incluso sin que nos demos cuenta, y este 5 de julio será uno de estos. Conocido como afelio, a las 22:27 horas UTC, la Tierra estará en el punto más lejano al sol.

Contrario al perihelio (el punto más cercano al astro) este fenómeno ocurre por la órbita elíptica y no perfectamente circular en la que la Tierra se mueve alrededor del Sol, a una velocidad media de 107.280 kilómetros por hora.

La Tierra🌏pasa en Julio 5 por su #Afelio, es decir, por el punto de su órbita más lejano al #Sol☀️; velocidad de traslación alcanza además su mínimo anual: ~104mil km/h ⚠️Intensidad de #RadiacionSolar en planeta alcanza también hoy su mínimo anual: ~7% menor que en #Perihelio! pic.twitter.com/KOah28qHlI — Antarctica.cl (@Antarcticacl) July 5, 2021

Si en promedio, nuestra distancia con el astro es de 150 millones de kilómetros, durante esta jornada, los cuerpos estarán a 152.100.527 kilómetros, medidos entre centros. Son números enormes, pero en verdad esta diferencia es, aproximadamente, de un 3% más que el promedio.

¿Por qué va más lento?

El científico Johannes Kepler no solo descubrió que las órbitas planetarias son elípticas y no perfectamente circulares, también obtuvo más información sobre la velocidad en que se mueven los planetas. Estos no tienen un movimiento uniforme y varían dependiendo a su cercanía con el sol.

De acuerdo a su segunda ley, los cuerpos se aceleran cuando se acercan al sol, producto de la masa planetaria y la distancia con el centro del astro. Por lo que cuando la Tierra está en el perihelio se traslada más rápido, y cuando está en el afelio, lo hace más lento.

¿Por eso hace frío?

Parece intuitivo, pero no. La distancia del planeta con el astro no afecta a las temperaturas de la Tierra. Las estaciones están definidas por la inclinación que tiene la Tierra sobre su eje y la distancia que este coloca con el sol, pero no necesariamente por la distancia de todo el planeta.

Estaciones dependen del eje de rotación de la Tierra inclinado aprox 23,5º con respecto al plano de la órbita que describe alrededor Sol 2/2 pic.twitter.com/XnxFl4zzM9 — Planetario de Madrid (@PlanetarioMad) July 3, 2017

En lo que sí afecta el afelio y perihelio es que tan largas pueden ser las estaciones. Como la tierra se mueve más lento en su órbita, el invierno es más largo que el verano en el hemisferio sur, mientras que el verano en el hemisferio norte es la estación más larga.

