La aniquilación de la galaxia: Así es como se destruirá la Vía Láctea

Todo tiene un final, ya sea pronto o más tarde. Se calcula que la vida en la Tierra también acabará, pero eventualmente no solo el planeta será destruido, sino que toda la Vía Láctea desaparecerá.

Gracias a los estudios de matemática y física, los astrónomos calcularon que los días están contados: dentro de 4 mil millones de años nuestra galaxia no se verá como la conocemos hasta ahora.

Eventualmente, nuestra Vía Láctea chocará con la vecina, Andrómeda. Por el momento estos dos cúmulos de estrellas están separadas por unos 2.5 millones de años luz, pero lentamente, año a año se están acercando. Se dice que ocurre lentamente, pero esto es en tiempos astronómicos, porque se mueven a 402 mil kilómetros por hora.

Las galaxias no son objetos sólidos, sino que acumulaciones de cientos de billones de estrellas. Cuando estas se acercan, sienten la gravedad de cada una, lo que las deforma. Este proceso se ve muy parecido a cuando sacas pedazos de un algodón de azúcar.

Durante el proceso se redibujarán constelaciones, se reordenarán los planetas hasta dar origen a una nueva nebulosa. Este fenómeno no es solo teoría, ya ha sido observado por los científicos en otros puntos del universo.

Ya de vuelta, despedimos el miércoles con estas imágenes espectaculares captadas por el telescopio 🔭 Hubble.

Es un brote estelar tras la colisión de la galaxia NGC 7714 y NGC 7715.😍#BuenasNoches #FelizDescanso



NGC 7714: Starburst after Galaxy Collision via SpaceGeek for iOS pic.twitter.com/oP6hjHyrkv