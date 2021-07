Incluye pérdida de músculo: Los riesgos de la dieta de ayuno intermitente

Alcanzar la figura deseada es el sueño de millones de mujeres en el mundo, por eso buscan las “dietas milagrosas”, las que ponen de moda la tan preciada promesa de perder peso lo más rápido posible. En este camino emerge la llamada dieta de ayuno intermitente, fórmula que ya tiene a sus detractores.

Poner en riesgo la salud no es la ecuación idónea cuando se trata de alcanzar las medidas perfectas. Y en este afán que muestran muchas féminas, un estudio de la Universidad de Bath de Reino Unido alerta sobre las desventajas que este tipo de régimen tiene para el bienestar en general.

Las celebridades la venden cómo una dieta "mágica"

Cada año afloran las recetas “mágicas” y este régimen no es el más efectivo para lograr deshacerse de unos kilos de más. Así lo confirma el autor de la investigación, el profesor James Betts, director del Centro de Nutrición, Ejercicio y Metabolismo de la mencionada universidad británica, detalla el Daily Mail.

A su juicio, los testimonios de glamorosas celebridades como Jennifer Aniston y Reeese Witherspoon hacen que se multipliquen los mensajes positivos alrededor de este tipo dietas, que no son “una fórmula mágica” para perder peso y no contienen nada en especial.

De forma tajante, Betts aclara que el ayuno intermitente -que implica cambiar los tiempos, entre períodos de ayuno y períodos de alimentación normal- no favorece a restar kilos de forma drástica como el común de la gente piensa.

La conclusión de su investigación destaca que los periodos prolongados sin comer, “dificultan el mantenimiento de la masa muscular y los niveles de actividad física”, que deriva a largo plazo en factores importantes para conservar una buena salud.

¿Qué es la dieta de ayuno intermitente?

Un artículo del diario El Mundo de España define bien qué es la dieta de ayuno intermitente, para quien nunca se ha atrevido a iniciarla. Básicamente consiste en “controlar” cuándo se come a través de un esquema, donde se establece un grupo de horas en las que se puede ingerir alimentos vs. otras en los que no se puede.

Partiendo de horarios, se escoge por ejemplo, comer cinco días de forma normal y ayunar dos, lo que sería representado como 5:2. Otra forma, es la dieta 16:8, la que precisamente promueve la protagonista de la serie “Friends”, en la que sus seguidores ayunan durante 16 horas al día, y luego comen en las restantes ocho horas, por lo general entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde.

El profesor británico no es partidario de estas dietas, al precisar que el estudio comprobó a través de grupos participantes, que los que siguieron ayunos perdieron menos peso, con ingesta iguales en calorías, en comparación con los que se sometieron a dietas tradicionales.

Riesgos: Pérdida del músculo

El portal del diario The New York Times habló en el 2020 de una investigación publicada en la revista Jama Internal Medicine, que trata de uno de los estudios más rigurosos sobre la alimentación restringida, y coincide en la misma alerta al precisar que uno de los contras de este sistema es la gran pérdida del músculo.

Detalla que esto es preocupante, por cuanto el músculo ofrece muchos beneficios para la salud, como proteger contra las caídas y la discapacidad cuando se envejece.

Sin embargo, la citada investigación no desprecia los beneficios reales que se conocen al seguir una alimentación basada en ayunos intermitentes, al hablar que mejora el metabolismo, en cuanto a los niveles de colesterol y reducción a la resistencia a la insulina. Además de regularizar la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

