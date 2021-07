Gigantes galácticos: Captan colisión entre agujero negro y estrella de neutrones

La ciencia se reescribe a diario, y en el caso particular de la astronomía que se basa en modelos teóricos, es aún más seguido.

Ahora, los astrónomos se cuestionan lo que hasta hace muy poco eran certezas, luego de que en menos de 10 días, captaron por primera vez la colisión entre una estrella de neutrones y un agujero negro.

Las estrellas de neutrones son astros que luego de “morir” se condensan y comprimen en un diámetro menor que el de una ciudad. Mientras que los agujeros negros tienen una masiva atracción de gravedad que incluso puede tirar de las ondas de la luz. Ambos son considerados monstruos cósmicos.

Hasta ahora, se creía que estos venían en pares, 2 agujeros negros o 2 estrellas de neutrones, pero nunca mezclados. Pero los últimos descubrimientos cuestionan esta teoría.

El 5 de enero de 2020, los expertos la detectaron por primera vez. Un agujero negro 6 veces más masivo que el Sol chocó contra una estrella de neutrones 1,5 veces más masiva que nuestro astro. Diez días después, se registró una segunda colisión entré un agujero negro con 10 masas solares y una estrella de neutrones de dos.

Gracias a los instrumentos más sensibles creados por el hombre, lograron identificar los restos de onda gravitacional de estas explosiones que alcanzaron la Tierra luego de viajar 900 millones de años luz.

“En estos dos casos no ha habido señal electromagnética y por lo tanto solo podemos intuir que uno de los dos objetos involucrados tiene que ser una estrella de neutrones debido a que es en teoría demasiado ligero para ser otro agujero negro”, explicó Juan Calderón, investigador del Instituto Gallego de Física de Altas Energías y coautor de esta investigación.

Las ondas gravitacionales son deformaciones del espacio-tiempo, comparables con las ondas en el agua cuando lanzas una piedra. La capacidad del hombre de observarlas cambió la forma en que se estudia el universo.

