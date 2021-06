¿Somos observados? Extraterrestres podrían haber visto la Tierra en los últimos miles de años

Cuando los astrónomos buscan exoplanetas en sistemas lejanos, la mejor estrategia avistarlos cuando transitan al frente de una estrella.

“El 70% de todos los exoplanetas conocidos hasta ahora se han encontrado cuando están en tránsito”, explicó la astrofísica y directora del Instituto Carl Sagan de la Universidad de Cornell, Lisa Kaltenegger.

Así mismo es como alienígenas de más de 1.700 estrellas cercanas pueden haber avistado nuestro planeta durante los últimos 5 mil años. De hecho, hace un año, Kaltenegger junto a un grupo de sus colegas identificaron más de mil estrellas cercanas desde las que el punto azul de nuestra Tierra cruzando el sol, habría sido visible.

Los astrónomos revisaron la información disponible en la base de datos Gaia de la Agencia Espacial Europea, un telescopio que a posicionados con precisión más de 1 billón de estrellas en el espacio exterior.

“Gaia nos otorgó un mapa preciso de la Vía Láctea, lo que nos permitió revisar el pasado y el futuro de la localización de las estrellas”, explicó el coautor del estudio Jackie Faherty y miembro del Museo Americano de Historia Natural.

De los 1.715 sistemas que han podido observar el tránsito de la Tierra los últimos 5 mil años, 313 ya no nos pueden ver cruzar el sol. Y en los próximos 5 mil años 319 nos podrán volver a ubicar.

Over the past 3 decades, Astronomers have found 4000+ exoplanets. More than 70% of exoplanets were discovered by the transit method This fact inspired the question: which stars can see Earth transit? #scicomm @Nature @jfaherty @KalteneggerLisa @DesirDeion @Cornell @AMNH 3/6 pic.twitter.com/XYyV9z3NYw

Ante la posibilidad de que otros seres no solo hayan visto la Tierra, sino que sepan que los humanos la habitamos, no sería una idea tan descabellada.

En este estudio determinaron que por lo menos 75 exoplanetas están lo suficientemente cerca como para que las ondas de radio creadas por el hombre hayan alcanzado otras estrellas.

The @ESAGaia catalog allows us to look forwards and backwards in time to see where stars have been and where they are going. The closer the star, the shorter (on average) the timespan it spends with a vantage to see Earth as a transiting planet. @DesirDeion @KalteneggerLisa pic.twitter.com/H5S07P98v1