Variante Delta del Covid-19: ¿Cuál es la eficacia de las vacunas que se utilizan en Chile?

Ya es una realidad, la variante Delta, que lidera los contagios en India, USA y el Reino Unido ya registró su primer caso en nuestro país. Esta doble mutación del virus SARS-CoV-2 llegó para poner en jaque la ciencia que teníamos disponible.

La Organización Mundial de la Salud ha dicho que se trata de una situación preocupante para todo el mundo. Se trata de una variante que es más contagiosa, peligrosa y que además cambió los síntomas tradicionales que se sabían de este virus.

Por ahora, las vacunas son la respuesta que tenemos para la protección contra cualquier derivado de este patógeno. Es por eso que los primeros estudios ya demuestran sus eficacias.

Según un análisis del departamento de Salud Pública del Reino Unido, las dos dosis de esta vacuna se mantendrían en un 96% de protección ante hospitalización, en caso de contagio con la variante Delta.

The Delta variant: updates from the new @PHE_Uk report https://t.co/xBWAB0B6Mo 1st dose vaccine (either AZ or Pfizer) quite protective vs hospitalization Fully vaxxed vs unvaxxed: Infections 7.7% vs 67% Hospitalizations 8% vs 48% pic.twitter.com/BwefmUlOc5

En el caso de las vacunas entregadas por este laboratorio, con solo una dosis, la inyección otorga un 71% de protección contra la hospitalización. Pero, si una persona recibe el esquema completo de inoculación, o sea las dos dosis, alcanzaría un 92% de protección.

Estos datos entregados por el departamento de Salud Pública, aún no son revisados por sus pares, pero demuestran en una primera instancia que continuar con la vacunación de la población es una estrategia para seguir.

15) #DeltaVariant is spreading worldwide. Vaccination is key — but only if 2 full doses.

We have exactly 1 month window for most countries to rapidly respond and 2x vaccinate before it’s too late. https://t.co/h2ce8HOs8i