Los perros también se ríen: Conoce cómo detectar cuando tu mascota lo hace

La risa no es exclusiva de los humanos. Un estudio que trabajó con más de 65 especies determinó que la risa es un patrón repetitivo en el mundo animal. Desde pájaros a primates, cetáceos, roedores y por supuesto, los perros no quedaron fuera de este trabajo.

"Este trabajo expone muy bien cómo un fenómeno que alguna vez se pensó que era particularmente humano resulta estar estrechamente relacionado con el comportamiento compartido con especies separadas de los humanos por decenas de millones de años”, dijo Greg Bryant, profesor de comunicación de UCLA e integrante de la investigación.

En este trabajo, la primatóloga Sasha Winkler analizó las señales de juego vocal o los movimientos que se podrían considerar como risa en estos tipos de animales. Se trata especies como vacas, ballenas, zorros y urracas que tienen una característica en común: viven en grupos.

Por lo general, las risas o sonidos de juegos vienen acompañado con eso, sonidos. Ya sean cambios en el patrón de respiración, jadeos, pequeños gruñidos, graznidos, ronroneos o ruidos agudos, cada animal utiliza uno diferente. El problema, según la autora, aparece en aquellos que son silenciosos.

Dentro de la clasificación de Winkler, los canes caen en la categoría de aquellos que cuando demuestran ganas de jugar o patrones de juego, cambian su forma de respirar, ya sean jadeos rítmicos, rápidos o pequeños ruidos graves.

Con estos patrones de respiración, los perros les demuestran a sus compañeros que la están pasando bien. Pero nosotros no tenemos la capacidad de decodificar esa información, así que deberíamos estar atentos a un paso más, la postura.

Ever wondered how uniquely human laughter is? Check out my new paper in #Bioacoustics with Greg Bryant - we review scholarship on play vocalizations across the animal kingdom and describe a theory for the evolution of laughter from a pant-like play signal https://t.co/V7ByMqpkff pic.twitter.com/tYCpYLOf7B