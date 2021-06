NASA prepara dos misiones a Venus para buscar vida extraterrestre

Después de años orientando esfuerzos y recursos en Marte, la NASA anunció que preparará dos misiones a nuestro otro planeta vecino y considerado mellizo, Venus.

Las misiones DAVINCI+ y VERITAS se sumarán al Programa Discovery que ya ha llevado misiones a Marte, Mercurio y un Telescopio Espacial y estarán programadas para ser lanzadas entre 2028 y 2030.

David Grinspoon, científico en el Instituto de Ciencia twitteó sobre su emoción. "He empujado esto por roda mi carrera”, escribió.

Y es que hace 37 años que no se hablaba de viajes de investigación. La apuesta por el planeta vecino hará que se sume un billón de dólares a la investigación exclusiva de Venus.

Al ser un planeta muy parecido a la Tierra, pero que por razones que se desconocen, se convirtió en una caldera tóxica gigante, podría vislumbrar información sobre el cambio climático en nuestro planeta.

Para esta investigación será importante el trabajo de DAVINCI+ que buscará recopilar lecturas químicas de la atmósfera del planeta, para así descubrir definitivamente si alguna vez tuvo un océano. Además, investigará una característica geológica que es equivalente a nuestro continente.

Por otro lado, VERITAS estará encargado de registrar un mapa topográfico 3D de la superficie del planeta, con el cual esperan conocer si es que aún están activos procesos como las capas tectónicas o si la actividad volcánica aún sigue.

In today's #StateOfNASA address, we announced two new @NASASolarSystem missions to study the planet Venus, which we haven't visited in over 30 years! DAVINCI+ will analyze Venus’ atmosphere, and VERITAS will map Venus’ surface. pic.twitter.com/yC5Etbpgb8