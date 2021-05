"Absolutamente absurdo": Desmienten que vacunas del Covid tengan elementos magnéticos

A través de distintas plataformas comenzaron a viralizarse imágenes en que personas aseguraban que tras recibir distintas vacunas, podían "pegarse" elementos metálicos a su cuerpo, incluyendo cuestionamientos a las dosis para combatir el Covid-19.

En Planeta Futuro de Meganoticias se desmintió el video que, a través de una demostración visual, intenta probar que las vacunas tienen un elemento magnético en su contenido.

¿Qué dicen los expertos?

“Lo que muestran estos videos no solo es falso sino que, además, es peligroso”, comenta Gabriel León, bioquímico y divulgador científico.

León explicó que “varias de las aseveraciones que se hacen, por ejemplo, de que no conocemos los componentes de las vacunas, son derechamente mentira”.

"Nosotros conocemos perfectamente bien lo que hay dentro de cada vacuna que se está usando en el mundo y nuestro país", sostuvo el bioquímico.

"Es una situación absolutamente absurda"

La infectóloga, Claudia Cortés, aseguró que la teoría "no tiene ningún sustento científico".

"No hay una investigación detrás, nada lo ha demostrado. Si fuera así los millones de personas que se han vacunado andarían con elementos metálicos pegados en el brazo", explicó Cortés, quien categorizó la situación como "absolutamente absurda".

"Esto solo genera que las personas que tenían algunas dudas escuchen lo que quieran escuchar y ratifiquen sus miedos", finalizó.

Contrapunto de médico

Con otro video de demostración, Guillermo Guevara, Médico de la Pontificia Universidad Católica, explicó que este fenómeno se producía por "adhesión, física básica".

"No es difícil pegar un celular en el hombro por simple adhesión. Si lo hago en el hombro donde no me he vacunado, yo solo recibí una dosis de la vacuna Janssen, pasa exactamente lo mismo", relató a la audiencia.

Durante el registro realizó la demostración con un posavasos de Elvis Presley: "sin ningún elemento magnético, porque es vidrio, ocurre exactamente lo mismo".

"Si uno intenta hacer esto mismo con un papel, que obviamente no tiene ninguna interferencia magnética, ahora es absolutamente imposible", explicó mientras sostenía nuevamente su celular, ya que este no se adhería y caería al piso.

Finalizó resumiendo, "esa es la explicación: adhesión, física básica. No tiene ninguna relación con algo magnético en las vacunas".

