Ptosis Palpebral: ¿Qué conlleva la enfermedad que sufrió Claudio Palma?

Claudio Palma, comentarista deportivo de TNT Sports, con 52 años sufrió la caída de su párpado izquierdo debido a una Ptosis palpebral. Aseguró que tuvo que relatar un partido levantándose el párpado con el dedo.

Esta enfermedad neurológica afecta los nervios que controlan el párpado.

¿Qué es la Ptosis Palpebral?

Los párpados están compuestos de pequeños músculos que se contraen para que este pueda moverse. Cualquier fallo en este sistema provoca la incapacidad para mantener el párpado elevado.

Este no es solo un problema estético, sino de salud. Al no poder abrir correctamente los ojos se origina cansancio visual y problemas en la visión.

Afecta a personas de cualquier edad, sin embargo, es más frecuente en adultos. En niños puede generar ojo vago, ya que no se estimula lo suficiente para que el desarrollo de la visión sea normal.

Esta condición se genera por antecedentes familiares de ptosis, fatiga extrema y, en algunos casos, una enfermedad subyacente.

Intervención sencilla

Palma relató a LUN que requirió un procedimiento simple con “un trabajo de electrodos en la frente para levantar la musculatura”.

“A la semana ya sentí un progreso, sumado a las gotitas que me dan, que son bastante fuertes. Se usan para la glaucoma”, sostuvo.

Además, la causa de la condición en el relator deportivo podría haberse originado tras un accidente.

Accidente vascular

“Hace siete años me hice una polisomnografía y el doctor me dijo que había tenido un accidente vascular pequeñito, pero sin secuelas. Yo trato de estar haciendo siempre cosas, me gusta trabajar. De pronto te va pillando la máquina”, dijo Palma.

El relator asistió a un neurólogo y a un oftalmólogo, el primero le recetó pastillas para el sueño. "Es evidente que duermo pésimo", aseguró.

El experto en visión le dijo que creía que "se había soltado el sujetador del párpado, que lo tenía débil por el accidente vascular que había sufrido hace unos años. Y que el estrés podía ser el gatillante".

Ver cobertura completa