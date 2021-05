En junio de este año, el Pentágono deberá desclasificar al Congreso norteamericano todos los documentos y toda la información clasificada sobre los OVNIS, o como lo llaman en la organización: fenómenos aéreos no identificados (UAP, por las siglas en inglés).

Ahora que se acerca el plazo en que por fin se dará a conocer esta información, un piloto retirado de la marina admitió en una entrevista a CNN, que avistó objetos voladores que superan nuestra tecnología en "mil años".

Lo que ocurrió

En 2004 Sean Cahill ejercía como máster de armas a bordo del U.S.S Princeton, cuando avistaron un objeto volador no identificado que fue descrito por el militar retirado como "tecnología que supera a nuestro arsenal por lo menos en cien a mil años, por el momento".

De hecho, Cahill asegura que, si el planeta se hubiera tenido que defender de este objeto, no habríamos tenido la capacidad de hacerle frente.

Según el piloto retirado, se trataba de un objeto que sin ningún elemento reconocible de propulsión. “Se movía a velocidad hipersónicas y precedía a los pilotos a su punto de encuentro de la patrulla aérea de combate (CAP, por sus siglas en inglés). Parecía como si supieran hacia dónde iban nuestros pilotos antes de tiempo. Nosotros no poseemos esas habilidades en la actualidad”, describió Cahill.

Se pudo confundir El Hypersonic X-43A de la NASA en el incidente “Tic Tac UFO” ? https://t.co/pZI1YDUz75 pic.twitter.com/7U7bJDZQgf — mundooculto.es (@yosuperlativo) June 14, 2018

Durante la entrevista, el exsubsecretario adjunto de Defensa para Inteligencia, Christopher Mellon, advirtió sobre la necesidad de tocar estos temas, por lo recurrente que han sido estos eventos. “Hemos tenido recurrentes violaciones en nuestro espacio aéreo (de Estados Unidos) por parte de vehículos no identificados. Esto no es algo nuevo y celebró que el Congreso esté empezando a reaccionar”, agregó el ex asesor de Geroge W. Bush.

Por el momento, se deberá esperar la información que entregue el Pentágono el próximo mes para saber de qué se trata. Pero Cahill cerró su entrevista aclarando que “no sabemos lo que es, pero está aquí”.

Todo sobre Astronomía