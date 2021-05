Con los primeros días de frío se abre la temporada de té y el hervidor se vuelve el mejor amigo de las personas en la casa. Y mientras más se usa, más sarro acumula.

Limpiar el sarro es una necesidad, porque no hay nada peor que servirse una taza de algo caliente y encontrar en la superficie trozos blancos flotando. En verdad, tomárselo es peor que verlo.

El sarro es la acumulación de los minerales más pesados del agua en las paredes del hervidor. Estos sedimentos se juntan cuando el agua se enfría en la máquina.

Hay 3 ingredientes recomendados: Limón, bicarbonato y vinagre, la tríada de la limpieza y el aseo. En diferentes concentraciones y con un porcentaje de agua, los tres ingredientes son eficientes para eliminar la molesta acumulación de minerales.

La primera opción es hervir dos o tres tazas de vinagre blanco. Para un mejor efecto, a esta mezcla puedes agregar 2 cucharadas de bicarbonato. Lo importante es enjuagar bien después, para evitar que mantenga el olor. Si no quieres usar el vinagre, se puede hacer una mezcla de limón con agua (ojalá abundante limón), hervir, dejar reposar por unas horas para luego enjuagar.

