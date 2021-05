Durante vuelo en Marte: Helicóptero Ingenuity sobrevivió a "anomalía"

El helicóptero Ingenuity solo marca récords en Marte. Es la primera nave controlada que vuela en otro planeta, a pesar de que la densidad de la atmósfera en el planeta marciano es 1% más densa que la de la Tierra.

Esta pequeña nave, que solo pesa un poco menos de 2 kilos en la Tierra y un poco más de 500 gramos en Marte, está recorriendo parte de la superficie del planeta para recuperar información relevante para actual y futura investigación.

Durante el sexto vuelo programado, en el día 91 en Marte, el helicóptero sufrió una falla.

El plan original indicaba que debía ascender 10 metros, para luego avanzar 150 metros hacia el suroeste de su ubicación original. Una vez en este punto, debía obtener imágenes a color del área de interés.

La idea era fotografiar la arena, rocas y suelo del sector para poder preparar futuras expediciones hacia el planeta marciano. Una vez que finalizara las capturas, debía volar hacia su nueva base de operaciones, a solo 50 metros al noreste.

Pero a los 54 segundos de que había comenzado el vuelo, el helicóptero comenzó a presentar problemas. Por un ajuste de velocidad se produjo un movimiento oscilante, de hacia adelante hacia atrás, que afectó el resto de la navegación.

Just keep flying 🚁#MarsHelicopter completed its 6th flight. Despite unexpected motion from an image processing issue, Ingenuity muscled through the final ~65 meters of its 215-meter journey, landed safely & is ready to fly again. The chief pilot explains https://t.co/533hn7qixk pic.twitter.com/IHkkjXaHDd