¿Sabes cuál es la raza del gato que está en tu hogar?

Chile es un país tan "gatero" como fanático de los perros. En un estudio realizado por CADEM en 2019 llamada “El Chile que viene: Mascotas” se dio a conocer que del 73% de los encuestados que dice tener una mascota, un 42% dice tener un gato.

Pero lo más probable es que la mayoría de estos gatos no sean de criadero, no hayan sido comprados o importados de un país exótico. La mayoría son recogidos de la calle o adoptados de una fundación. Pero, ¿por qué no los conocemos como “quiltros” igual que los perros?

Gatos “quiltros”

Según la doctora veterinaria de Opción Felina, Lina Sanz, “no existen a nivel mundial los gatos quiltros, los gatos mestizos”.

Esto significa que el gato de casa, el de la calle, el que está “aguachado” han sido reconocidos con su propia raza, pero no tienen pedigrí. Se conoce como pedigrí el registro de la información del color de ojos, pelaje y tamaño, de sus padres, abuelos y todos sus bisabuelos.

En teoría, solo podría haber un gato mestizo cuando se juntan dos con raza y pedigrí; por ejemplo, un persa con un siamés. Pero esto es virtualmente imposible porque cuando compras un gatito de criadero, por norma internacional, se entregan a los dos meses esterilizado. Si quisieras tener un gato para reproducirlo, debes por pagar, por lo menos, cinco veces más que el precio normal.

“Nadie se arriesga a que tu gato reproductor hiper caro se cruce con otro que no corresponde a la raza y por eso no hay gatos quiltros”, explicó la doctora Sanz.

Si no es quiltro, ¿Qué es?

Los gatos que llamamos de la calle, internacionalmente son reconocidos como raza, y hasta podrían participar de competencias y exposiciones. Dependiendo del largo de su pelaje se conocen como: Domestic shorthait (DSH) o doméstico de pelo corto; y por otro lado están los Domestic Long Hair (DLH), doméstico de pelo largo.

Fueron reconocidos como raza porque “genéticamente y morfológicamente son muy homogéneos entre sí”, comentó la experta en gatos. Incluso, tienen su propia categoría en las competencias internacionales de gatos.

