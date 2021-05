El 26 de mayo se podrá ver en Chile el primer eclipse del año. Se trata de un eclipse lunar, en el que, durante la noche del 26 y madrugada del 27, la Tierra, el Sol y la Luna se alinearán, lo que provocará el fenómeno.

Durante un eclipse lunar, la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, por lo que se oscurecerá el satélite y eventualmente se verá de color rojo, evento que es conocido como la "luna de sangre".

Este será el eclipse más atractivo en muchos años porque, además, por primera vez, coincidirá con que el satélite estará en el punto de su órbita más cercano a nuestro planeta, por lo que se verá, aparentemente, más grande y brillante.

4 eclipses en todo el año

Este es el primer eclipse de todo el 2021 y el único que se podrá ver bien desde Latinoamérica. En el resto del año, solo se podrán ver tres fenómenos más.

El siguiente será un eclipse anular de sol, programado para el 10 de junio, en el que se verá un anillo de luz solar, luego de que el satélite se interponga a la gran estrella. El evento será visible en el hemisferio norte, y en su totalidad solo lo podrán ver las personas en Canadá, Rusia y el Océano Ártico.

#Eclipse | Así se vió el Eclipse del Fin del Mundo como también se le conoce Eclipse anular de Sol del solsticio de verano del 2020. pic.twitter.com/2HwTX6iLrh — Spock +::: (@MeteoWeather2) June 21, 2020

El 19 de noviembre se podrá ver el siguiente eclipse de luna, pero este solo será parcial. A diferencia de lo que ocurrirá ahora en mayo, la Luna no pasará por el punto más oscuro, por lo que no se oscurecerá por completo ni se verá roja.

El último será un eclipse solar total, y solo será visible en la Antártica y el extremo sur del continente africano. Es el espectáculo más espectacular del año, pero es el que tendrá la visibilidad más limitada.

A casi un mes del eclipse solar total de este 14 de diciembre, te compartimos este documental sobre la expedición del @AstroUC de la @ucatolica para registrar y transmitir el eclipse solar total del 2 de julio de 2019, desde Vicuña.https://t.co/aD3LEzFy9d pic.twitter.com/upFXKEQO9d — Astrofísica UC (@AstroUC) November 16, 2020

¿Cuándo será el próximo súper eclipse lunar?

Los eclipses lunares no coinciden con súper lunas todos los años, de hecho, no son fenómenos recurrentes. Desde la Tierra no se podrá ver un fenómeno como este hasta el próximo 18 de septiembre de 2024, fecha en la que se verá un eclipse parcial de Luna y que será visible en partes del continente americano, Europa y África.

