Para la mayoría, las razas de gatos son las menos conocidas, pero se reconoce que existen entre 45 y 71 razas diferentes de felino, cada uno físicamente diferentes y con muchas diferencias en su carácter.

Además, la mayoría de las personas cree que los gatos son ariscos y pocos sociables, pero igual que con los perros tienen variadas características y temperamentos. A continuación, puedes revisar una lista con las 8 razas de gatos más cariñosas.

Bobtail Japonés

Este es un gato con una característica física distintiva. En vez de tener una cola larga, tienen una cola corta, como la de los ciervos. Además, entre la misma raza, ningún gato tiene la misma cola.

Estos gatos son extremadamente cariñosos, les gusta interactuar con todos los integrantes de la familia, y felices te acompañan mientras descansas en el sillón. Su personalidad es juguetona y mientras más atención les des, mejor.

Birmano

Por sus características físicas, este gato es considerado casi que una especie mítica: de ojos celeste, pelaje largo y de color crema. Es un animal único de naturaleza dulce, lo que lo hace un gran compañero y mascota. Disfrutan mucho de la atención y de estar rodeados de personas y cariño.

Gato Exótico

Son parientes de los gatos persas, y se parecen mucho, pero no son la misma raza. Con los años se han vuelto mascotas populares, porque se parecen mucho a sus primos, pero no requieren del mismo tiempo de mantención y cuidados de su pelaje.

Son gatos callados, leales y dulces. Además, son muy relajados, tanto que pareciera que lo que pasa a su alrededor no les genera una molestia en particular. Les gustan los espacios fríos, por lo que puede que no duerman contigo, pero siempre se acercarán a buscar cariño.

Persian

No son alfombras, son gatos persas. Por su particular pelaje, requieren de ser cepillados, para evitar nudos y matas de pelo. Por lo demás, son gatos de casa, calmados, callados, que se acomodan a sus entornos rápido, dulces y gentiles.

Burmilla

Son gatos cariñosos que mantienen características de gatitos, incluso cuando alcanzan la adultez. Son de naturaleza demandante y juguetones, pero también son relajados, dulces y afectuosos.

Ragdoll

Esta raza en particular está particularmente interesada en los humanos, les gusta perseguirlos, recibirlos cuando llegan a la casa y dormir con ellos. Son muy cariñosos y gentiles, pero también son muy inteligentes.

Scottish Fold

Físicamente son únicos, sus orejas están dobladas por completo en la mitad hacia adelante, y no se alcanza a ver el interior, tanto, que parece como si no tuvieran orejas. Originalmente, son gatos de granja, pero tienen una dulce disposición y les encanta estar acompañados, pero bajo sus propios términos.

Siamés

De cara triangular y pelo corto, son otras de las razas más reconocidas. Son gatos vocales, maúllan mucho y conversan con los otros integrantes de la familia. Son los gatos ideales para regalonear, porque les encanta acostarse en las piernas, la cama, sillón o dónde sea que estés.

