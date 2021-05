La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) declaró el dióxido de titanio, también etiquetado como colorante E171, ya no es seguro para el consumo como colorante alimentario. Este colorante se puede encontrar en pasta de dientes, chicles o alimentos y deja un color blanco y brillante en los alimentos.

Esta es una sustancia que ha sido cuestionada durante varios años. La misma EFSA, en 2016, publicó un dictamen que obligaba a reinvestigar los efectos de su uso en el sistema reproductivo de las personas. Y luego, en 2020, fue prohibido por otro organismo en Francia.

¿Por qué lo prohibieron?

En el mismo informe del organismo europeo, se explica que ya no hay suficiente evidencia como para considerarlo seguro. “No se podía descartar la genotoxicidad tras el consumo de partículas de dióxido de titanio. Tras su ingestión, la absorción de partículas de dióxido de titanio es baja, pero pueden acumularse en el organismo”, explicaba Maged Younes, presidente de la Comisión Técnica de Aditivos y Aromas Alimentarios, en una nota del documento.

Se entiende como genotoxicidad a la capacidad de una sustancia de modificar el material genético de las células. Esto provocaría un potencial efecto cancerígeno.

¿Ya no lo podré consumir?

Por el momento, la EFSA no ha determinado un rango de consumo seguro del E171. Y es que como solo se ha publicado el estudio con la revisión de conocimientos, aún no se sabe si estos resultados llevarán a que su uso sea prohibido o solo controlado.

Pero, no habría que preocuparte. El doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Miguel Ángel Lurueña comentó a El País que no es particularmente preocupante porque “no hablamos de un riesgo inminente para la salud. Hablamos únicamente de que aumentan las probabilidades de sufrir ciertas patologías por un uso prolongado, pero no es algo inminente ni certero”.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

