Los espejos juegan un papel fundamental en nuestras casas, abundan en todos lados, por eso en el Feng Shui se consideran una herramienta muy importante y de mucho significado. Saber en qué lugares no debes colocarlos es indispensable para potenciar las energías positivas en el hogar o sitio de trabajo.

Para Liu Alejandra Telles, ingeniera y asesora profesional en Feng Shui, estos accesorios juegan un papel multiplicador de la imagen y, si es negativa o antiestética, estos factores se estarán multiplicando también, explicó en su sitio web.

La especialista añadió que se debe tener cuidado con la ubicación de los espejos, deben estar ubicados de manera estratégica para que la forma de la imagen que reflejen contribuya a la armonía y a una vista linda y agradable.

¿Dónde no debes colocar los espejos según el Feng Shui?

Entrada de la casa

En la entrada de la casa cumplen un papel de iluminación. Sin embargo, nunca deben estar frente a la puerta de manera que reflejen la entrada. Deben ir en las paredes laterales. “Nunca en el suelo o en el techo”, recomienda también un artículo de la revista Sinergia.

Fuera del despacho u oficina

Los espejos no deben reflejar diarios viejos, cuentas por pagar o facturas, por lo que no es recomendable tenerlos en la oficina, estos son algunos de los ejemplos de cosas que no deben duplicarse.

En las habitaciones

También deben estar fuera de las habitaciones. Según los especialistas en Feng Shui no es aconsejable tener uno dentro del dormitorio, porque traen intromisión de terceras partes en las relaciones matrimoniales. Si para ti es indispensable verte mientras te arreglas, el mejor lugar es en la puerta del armario.

En el baño

Es imposible no tener un espejo en el baño, pero se recomienda que no esté frente a la puerta y que esta se mantenga siempre cerrada para evitar que se fugue la energía.

Espejos Rotos

Olvídate de los espejos rotos en tu hogar. Son considerados de mal augurio, además al estar en mal estado se pierde la capacidad de tener un reflejo fiel y agradable.

