💫Abre las ventanas y deja que la energia fluya.💫 . Uno de las primeras tecnicas a realizar en feng shui es hacer que la energia fluya, y una de las formas es a travez de la circulacion del aire. . ¿Como puede haber buena energia en nuestra casa, sino la ventilamos? . Nuestro hogar es el espacio donde mas necesitamos que la energia fluya. . Es importante ventilar, si quieres que tu hogar o espacio este lleno de energia, no importa si esta nublado el dia, o a punto de llover, corre las cortinas, abre las puertas y ventanas a diario por un rato y permite la entrada de nuevo aire y que este circule por todos los espacios que tiene la casa, incluso los que no utilizamos. . ¿Cómo y cuándo ventilar la casa? . La circulación del aire en lo posible, debe ser todos los dias, no importa si es verano o invierno. Una adecuada ventilación permitirá que se oxigene y reciba cada espacio nuevos aires e incluso cambien las energías. . Para ventilar de manera natural el hogar, lo mejor es que se haga en las primeras horas del día, ya que a esas horas es cuando se renueva el aire del exterior, y por ende, remueve el aire interno que pudiera tener un cierto índice de contaminación. . Hay que tener cuidado de hacerlo en invierno, ya que si exponemos nuestro interior al viento frío, tendríamos que recurrir luego a la calefaccion, pero un rato por la manana bastara para renovar el espacio. . Ustedes, ventilan la casa a diario? Los leo! . #FengShui #MetafisicaChina #amor #ByRafaelaRubin #tips #Energia #goodenergy #fengshuilifestyle #fengshuitips #fengshuicharms #poweryourlife