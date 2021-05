La doctora especialista Carolina Herrera contó a través de sus redes sociales que recientemente, durante un examen médico, tuvo una reacción alérgica.

La médico comentó a Las Últimas Noticias que tuvo una reacción anafiláctica derivada del líquido de contraste. A pesar de que no era la primera vez que se hacía una prueba así, Herrera vio como se le hinchó la cara, la boca se le deformó ligeramente y tuvo problemas para respirar con mucha tos.

Se trata de una reacción alérgica a un medio de contraste yodado (que contiene yodo) para una urografía. Son reacciones comunes, pero no frecuentes, y se estima que solo ocurre en el 5 a 8% de las personas que se presentan a hacer uno de estos exámenes.

Los líquidos de contraste se utilizan para tomar diferentes radiografías, tomografías computadas o estudios de gran complejidad. Normalmente se administran de forma intravenosa y permite hacer visible la diferencia de absorción de radiación en los órganos.

¿Cómo saber si me da alergia?

Por el momento no existen pruebas de alergia que demuestren si se podría tener una reacción adversa al líquido o no. Algunas publicaciones estadounidenses recomiendan realizar un test de parche, pero este podría no ser tan efectivo.

El inmunólogo del Instituto Milenios de Inmunología e Inmunoterapia (IMMI), Flavio Salazar, comentó a LUN que “las reacciones alérgicas son una especie de inmunización defectuosa. Para hacer un shock anafiláctico como el que ella hizo necesita una exposición primaria. La primera vez que uno se expone a un alérgeno no genera una reacción, pero sí una cantidad de anticuerpos y otras células que ante un segundo contacto desata una reacción de este tipo".

🗣RX ESÓFAGO-ESTÓMAGO-DUODENO (1/3)



Es un examen de rayos X del esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado (duodeno). Las imágenes se producen usando una forma especial de rayos X llamada fluoroscopía y un medio de contraste de ingesta oral como el bario. pic.twitter.com/et6gL4PM0C — SoloImagen (@soloimagenvzla) May 11, 2021

Síntomas según gravedad

La manifestación de esta alergia se puede dividir en leve, mediana y grave. Cuando es leve se siente calor en la zona en que se aplicó el contraste: náuseas, sudoración, se puede sentir un sabor metálico en la boca, picazón o urticaria leve.

Para los casos moderados, normalmente las personas tienen alteraciones en el ritmo cardíaco o hipertensión. Los casos graves, como el de la doctora Herrera, pueden terminar en una reacción anafiláctica, con convulsiones, deficiencia renal aguda, edema pulmonar e incluso un paro cardíaco.

Todo sobre Salud