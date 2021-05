Para muchos, la cama es un lugar sagrado, es dónde por fin se puede descansar después de largos días de trabajo o para regalonear un rato. Cómo sea, cada uno tiene sus propios hábitos.

Ahora, el cuidado y limpieza de la cama es tan importante como el resto de la casa. Puede acumular polvo y ácaros que podrían desencadenar reacciones alérgicas en personas más sensibles.

A la discusión de cada cuánto se cambian las sábanas, se pueden agregar otros puntos a considerar en la limpieza de este pedazo de cielo en la tierra.

Protector de colchón

Para mantener el colchón sin manchas, ácaros o bacterias, lo mejor es utilizar un cubre colchón. Pero se debe lavar tan seguido como las sábanas, de hecho, es mejor poder tener uno de repuesto para que los puedas intercambiar.

Mantas decorativas

Son un gran apoyo visual para la pieza completa y un accesorio para la cama muy útil, pero no se debe olvidar su lavado. Al igual que las almohadas decorativas, puede pasar más tiempo en el piso del que queremos y son la cama favorita de las mascotas.

Pulmones y fundas para plumón

El problema de estas piezas de cama es que son muy grandes, quitan espacio y no siempre se pueden lavar en la lavadora. Si no puedes/quieres llevarlos a la tintorería, puedes lavarlos en la tina con detergente suave. La frecuencia de lavado cambiará si es que utilizas una funda o no.

Si utilizas una funda para tu plumón, esta es mucho más fácil de lavar. Caben perfectamente en la lavadora y podrías lavarla justo después de tus sábanas.

Cojines y almohadas

Los rellenos de los cojines que usas para dormir se pueden lavar fácilmente en la lavadora o los puedes llevar a una tintorería, según las indicaciones del fabricante. Lo mínimo es que se laven con cada cambio de temporada y es fundamental que dejes que se sequen bien antes de volverlos a usar.

Almohadas decorativas

A pesar de que rara vez la usarás para dormir, las almohadas decorativas acumulan tanto o más polvo que las otras. Esto porque muchas veces pueden terminar en el suelo, se caen más seguido y la verdad es que importan menos.

Juegos de sábanas que llevan mucho tiempo guardados

Si te olvidaste de un juego de sábanas, tienes uno destinado para las visitas o tienes uno que no es particularmente tu favorito y lo vas a usar después de mucho tiempo, lo mejor es que lo laves primero. Por muy guardados que estén, la ropa de todas formas acumula polvo e incluso podría tomar mal olor.

Colchón

El colchón se puede limpiar con la aspiradora o máquinas para eliminar ácaros. Lo mínimo es dejarlo ventilando por un largo tiempo cuando se cambien las sábanas.

