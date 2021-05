No hay nada mejor que compartir la comida con tu mascota, pero ¿Cuándo se puede convertir en un peligro? A diferencia de lo que se creía hace muchos años, los perros no pueden comer de todo y existen varias restricciones alimentarias.

¿Qué hacer si mi perro come uno de estos alimentos?

Por lo general, si se consumen en pequeñas cantidades, no debería presentar mayor riesgo. De todas formas la recomendación es controlar a la mascota para identificar a tiempo cambios y síntomas que podrían ser peligrosos. Pero si se tienen dudas, siempre es mejor acudir a un veterinario.

Chocolate

Este podría ser uno de los más conocidos, los perros jamás deberían comer chocolate, ya que contiene metilxantinas, un compuesto extremadamente tóxico para los animales. El tipo más peligroso que pueden consumir es el chocolate amargo, con altos niveles de cacao, pero hasta el chocolate blanco podría ser un peligro.

Después de comer, los perros pueden tener vómitos o diarrea, pero incluso puede provocar problemas en el corazón, convulsiones y llevarlo a la muerte.

Alcohol

El alcohol en los perros, al igual que para las personas, provoca problemas en el cerebro e hígado, pero para los animales, incluso las cantidades más pequeñas tienen un gran impacto.

Su consumo puede terminar con el perro sufriendo de diarrea, vómitos, problemas en la coordinación nerviosa, problemas para respirar e incluso podrían terminar en coma. Para evitar síntomas más graves, se recomienda llevarlo a un veterinario.

Paltas

Las paltas contienen un compuesto llamado persin, este podría causar problemas intestinales e incluso daños en el corazón. Pero según los expertos, el mayor riesgo de la palta, es que el perro se ahogue con el cuesco. Si se sospecha que se lo pudo comer, se debe acudir al veterinario para asegurar que estén despejadas las vías aéreas.

Un perro comiendo pizza

Uvas o pasas

Si bien no se conoce bien qué compuesto de las uvas es el peligroso, se sabe que si los perros las comen podrían terminar con fallas renales y daño en el hígado.

Almendras y nueces

Si bien las nueces de macadamia son las únicas reconocidas como específicamente tóxicas, los veterinarios recomiendan no dar nueces en general, ya que tienen muchos aceites y grasas que pueden derivar en vómito, diarrea e incluso pancreatitis.

Cafeína

Cualquier tipo de bebida cafeinada se tiene que evitar porque es extremadamente peligroso, incluso en un par de horas después del consumo el perro podría experimentar hiperactividad, vómitos, pulso acelerado, aumento en la presión arterial y convulsiones.

Cebolla, cebollín o ajo

Deben ser evitadas las plantas del tipo allium, ya que no importa si están crudas o cocidas son peligrosas porque generan daños en las células rojas, los que pueden terminar en anemia. Lamentablemente, los síntomas de esta intoxicación no aparecen de inmediato, por lo que es importante revisar las encías de la mascota, para verificar que no estén blancas.

Carnes crudas

La recomendación es evitar dar proteína cruda, por las bacterias, como la salmonela y la Escherichia Coli, que pueden crecer e infectar a la mascota. Después de comer comida contaminada los perros tienen fiebre, vómitos e inflamación de los nódulos linfáticos

Endulzante artificial (Xlitol)

Este endulzante se puede encontrar usualmente en dulces, pastas de dientes, algunos productos horneados e incluso en mantequilla de maní (que de por sí no es peligrosa para las mascotas). Este ingrediente es altamente tóxico, incluso en las menores cantidades puede derivar en fallas en el hígado.

Productos lácteos

Por muy tentador que podría ser darle helado durante una cálida tarde de verano, lo más probable es que su sistema digestivo se vería afectado, porque no tienen suficiente lactasa, la enzima encargada de digerir la proteína de la leche.

Perro comiendo un pan enriquecido

