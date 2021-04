Los perros son unos de los animales más cercanos al ser humano. Las características de cada raza (e incluso de los sin raza) nos ayuda a decidir qué tipo de compañía queremos. Si protectores, más leales, inteligentes o cariñosos.

Como existen listas de expertos con las razas consideradas más inteligentes, también hay un ranking con los perros que no lo son. Estas razas no son necesariamente “tontas” como entendemos las personas, si no que tienden a ser más distraídos y se les deben repetir las instrucciones.

Pero sus problemas de concentración no les quita sus características propias, pues son cariñosos, leales y siempre unos buenos compañeros.

Conoce a las razas de perros "menos inteligentes":

Shih Tzu

Esta pequeña raza originaria del Tíbet, tiene el pelo muy largo, tanto que podrían parecer alfombra. Son sumamente cariñosos, pero no se caracterizan por ser los mejores para seguir instrucciones.

Basset Hound

Más conocidos por ser el rostro de una conocida marca de zapatos, esta raza perteneciente a la familia de los sabuesos se caracteriza por tener un excelente sentido del olfato, pero les encanta dormir. Al ser un perro de caza, está constantemente alerta, por lo que puede parecer más distraído ante las instrucciones de los humanos.

Chow Chow

Una raza asiática, conocida por parecer pequeños ositos gracias a su pelaje, son perros que –si se adiestran bien- pueden ser muy cariñosos. Pero también son animales tranquilos, lentos y menos activos.

Bulldog

La mayoría de los dueños aman la cara de sus bulldogs, es su rasgo favorito. Por lo general, estos animales tienen un gran apetito y son muy protectores, si es que se les entrena de pequeños, porque tienen problemas para seguir instrucciones.

San Bernardo

Hasta el momento, solo se han listado razas de menor tamaño, pero entre los perros más grandes el San Bernardo es uno de los más porfiados. Por su gran tamaño, pueden ser torpes cuando quieren jugar, son más flojos y prefieren no seguir instrucciones.

Todo sobre Mascotas