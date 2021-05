Contrario a lo que se cree, la menopausia no es igual al cese del sexo en la vida de una mujer. Sin embargo, sí aparecen algunos problemas que pueden hacer un poco más difíciles las relaciones íntimas.

Al llegar este periodo, aproximadamente a los 50 años, la mujer comienza a experimentar algunos síntomas relacionados con su vida sexual, como la aparición de la sequedad vaginal y otros cambios corporales y emocionales como las variaciones en los estados de ánimo, como indica la MayoClinic.

El descenso de los niveles hormonales de estrógeno y progesterona en el organismo femenino también influyen en la alteración del deseo, pero aun así no se trata del fin de la intimidad.

¿Cómo afecta la menopausia el sexo?

La psicóloga y sexóloga, Rosa Guevara, dijo en una entrevista a la revista Semana que algunas de estas variaciones por la menopausia en la mujer pueden provocar dolor o falta de placer, “en ciertos tipos de actividad sexual, como la penetración”.

Algunas llegan a pensar que la menopausia es el fin del sexo y, según investigaciones realizadas, una de cada diez mujeres que pasa por este proceso, deja de tener relaciones sexuales por completo.

En el nuevo libro “The M Word: Everything You Need to Know About the Menopause”, de Philippa Kaye, se advierte que la menopausia no condena la intimidad de la mujer y que existen terapias, como las de reemplazo hormonal (TRH), que pueden ayudarla a disfrutar a plenitud del sexo.

Recomendaciones

Aunque para algunas mujeres los bajos niveles de hormonas conllevan una pérdida de interés por el sexo, en otras, el sentirse libres del peligro de quedar embarazadas, les dispara la atracción por lo sexual, según cita Elle.

Entre las recomendaciones que Rosa Guevara comparte para mejorar las condiciones de este proceso en medio de la menopausia, se encuentra el uso de testosterona para aumentar la líbido.

También se aconseja hacer ejercicios para el suelo pélvico, debido a que el fin de la regla también produce la pérdida del tono muscular de esa zona. Básicamente consisten en apretar los músculos del piso de la pelvis, de tres a cinco segundos, y luego relajarlos.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

