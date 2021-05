A la mayoría le encantan los perros, y no hay nada mejor que regalonear con tu mascota. ¿Pero sabes qué tipo de cariño le gusta más? ¿Estás seguro de que todo le gusta?

Los expertos de la revista alemana Ein Herz für Tiere (Un corazón para animales) listaron los tipos de comportamientos que tienen los dueños con sus perros y que ellos odian.

Que les soplen la nariz y los oídos

¿Has visto los videos de los perros que tratan de morder el aire cuando les soplan directamente en la cara? Según los alemanes, esta acción sería molesto y por muy chistoso que lo encuentren las personas, si lo repiten mucho, su perro se puede alejar.

Abrazos

Dueño abrazando su perro

Entre humanos este gesto de cariño es usual y, para muchos, muy cómodo, pero tu perro se siente limitado en los movimientos. Si bosteza mientras lo abrazas, pasa la lengua por los labios o en dirección a las orejas, son señales de que está estresado e incómodo.

Que lo miren fijo

Es mejor no mirar a tu perro fijamente, ya que en el mundo animal se entiende como un signo de dominancia e intimidación, y eso no es lo que queremos provocar en las mascotas.

Reglas poco claras

Perro acostado en el sofá

Los perros tienen una organización social de manada, con posiciones liderazgos y reglas claras. Si no se establece claramente un set de reglas, tu perro no estará feliz. Por ejemplo, no subir a la cama o a los sillones.

Siempre el mismo paseo

Perro de paseo con su dueño

Tu perro se aburre si es que cuando lo sacas a pasear utilizan siempre la misma ruta. No hay nada nuevo que oler, ver o marcar. Busca nuevos recorridos y puedes inventar juegos en el camino que permitan el desarrollo de la destreza.

