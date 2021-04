Modificar las dietas resulta obligatorio cuando hay que adecuarse a cambios que experimenta el cuerpo y existen nuevos desafíos del organismo, como cuando las mujeres exceden los 50 años.

Décadas de estudios le han dado al dietista de bienestar, Jason Ewoldt, el aval suficiente para ayudar a animar a mujeres, mientras envejecen.

Desde el Programa para Vida Sana de Mayo Clinic, el experto orienta en los cambios y adecuaciones de sus planes nutricionales.

Para el especialista, después de arribar a los 50 años, se debe tener el enfoque alimenticio en tres nutrientes vitales para paliar los efectos del envejecimiento. La dieta de Ewoldt se centra en comer bien para tener huesos sanos, musculatura saludable y una función cerebral óptima.

La dieta para mujeres de más de 50 años

Para el plan alimenticio propuesto por el experto, se toma en cuenta enfermedades óseas como la osteoporosis, que aparecen cuando se avanza en edad.

Este padecimiento provoca usualmente mayores riesgos de fracturas en 1 de cada 3 mujeres mayores de 50 años. Para una mayor obtención de calcio, se recomienda consumir hojas verdes y jugo de naranja fortificado, y el consumo de 1.200 miligramos de calcio al día.

Otra de las principales necesidades que busca cubrir el programa nutricional de Ewoldt son los requerimientos para una masa muscular con salud. En ese caso, el experto indica que debe incluirse en la dieta quinoa, soja, huevos, lácteos, semillas, nueces, entre otros.

Para el caso de las mujeres mayores de 50 años, se recomienda el consumo de 1 a 1,5 gramos de proteína, por cada kilo de peso.

Mientras se envejece también se dificulta la obtención de los nutrientes, y la vitamina B12 es una de las más difíciles de ser absorbidas, importante para los glóbulos rojos y la función cerebral. Es por ello que se incluye en la dieta huevos, leche, carnes magras, pescado, cereales, entre otros.

Katherine Tucker, directora del Center for Population Health de University of Massachusetts, dice que una dieta después de los 50 años no solo trata de prevenir enfermedades carenciales sino que los sistemas continúen óptimos, mientras se envejece, cita la organización AARP.

Además de la dieta, también hay recomendaciones como enfocar la nutrición en cereales integrales y frutas frescas, beber mucha agua antes de que se sienta sed y crear planes concretos que se agenden y se cumplan.