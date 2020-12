La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, por sus siglas en inglés) de Reino Unido aprobó la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el coronavirus, convirtiéndose en el primer país en dar este paso.

Según estos laboratorios, la formulación ofrece un 95% de eficacia contra la enfermedad, por lo que ha sido considerada como "segura" para su implementación, reporta la BBC.

La vacunación comenzará en la próxima semana para los grupos prioritarios, como los adultos mayores, especialmente quienes viven en residencias, personal sanitario y ciudadanos considerados vulnerables.

Exciting news: We received the world’s first authorization of a #COVID19 #vaccine , with @MHRA granting emergency use authorization in the UK. More regulatory decisions may come in 2020. More information: https://t.co/8Fpa22leS5 pic.twitter.com/mTIO48RgnN

El Ministerio de Sanidad comunicó que "el gobierno aceptó hoy la recomendación de la Agencia Independiente de Reglamentación de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) de aprobar el uso de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech", precisando que "la vacuna estará disponible en todo el Reino Unido a partir de la próxima semana".

El gobierno declara que el organimos regulador "ha concluido que la vacuna cumple con los estrictos niveles de seguridad, calidad y efectividad".

Por su parte, el encargado de esa cartera, Matt Hancock, manifestó en su cuenta de Twitter: "La ayuda está de camino (...) El Reino Unido es el primer país del mundo que cuenta con una vacuna aprobada clínicamente para su suministro".

