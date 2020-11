¿Qué pasó?

La farmacéutica Moderna informó que la vacuna contra el coronavirus que están desarrollando presentó una eficacia de un 94,1% en el total de los casos y de un 100% en los casos severos.

De los compañías que se encuentran más avanzadas en las pruebas para la vacuna, Moderna es la única que no posee acuerdos gubernamentales con Chile, por lo que la llegada de la fórmula al país es incierta.

Pruebas de Moderna

Moderna informó que no se observaron nuevos efectos secundarios graves en los voluntarios vacunados, pero no dijo explícitamente si se observaron inicialmente efectos secundarios graves. El 16 de noviembre, la compañía anunció que la vacuna era "generalmente bien tolerada" y no había suscitado "preocupaciones de seguridad importantes".

Las reacciones más frecuentes no fueron graves, como dolor alrededor del lugar de la inyección en el brazo, fatiga, rigidez muscular o dolor de cabeza.

Además, la farmacéutica señaló que la eficacia observada de su vacuna fue uniforme según la edad, el género y la etnia.

¿Qué dijo Moderna?

"Este análisis positivo preliminar confirma la capacidad de nuestra vacuna para prevenir el Covid-19 con una eficiencia del 94,1% y, significativamente, la capacidad para prevenir la forma grave de Covid-19", dijo Stéphane Bancel, el director ejecutivo de Moderna.

"Creemos que nuestra vacuna proporcionará una herramienta nueva y poderosa que puede cambiar el curso de esta pandemia y ayudar a prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte", manifestó.

Solicitud de autorización de emergencia

Este lunes la compañía presentará lo que se denomina en Estados Unidos una solicitud de autorización de emergencia a la Agencia de Medicamentos (FDA). Esto podría permitir, en caso de luz verde, una distribución en los días siguientes.

Si la agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) acepta que el producto de Moderna es seguro y efectivo, la primera de las dos dosis del medicamento podría inyectarse en los brazos de millones de estadounidenses a mediados de diciembre.

También presentará esta jornada una solicitud de uso condicional a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Ver cobertura completa