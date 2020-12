La pandemia por coronavirus ha obligado a los distintos gobiernos a establecer medidas preventivas para frenar el aumento de los casos. Una de las más recurrentes ha sido el uso de mascarillas, elemento obligatorio principalmente en lugares públicos.

Tras el cumplimiento de esta medida de forma imperativa, por redes sociales comenzó a ciucular información que alerta sobre las "consecuencias de llevar mascarillas", entre ellas lesiones en la cara y el conocido acné.

Maskné:¿Qué es y por qué ocurre?

El constante uso de mascarillas trajo consigo el maskné: término en inglés que surge por la unión de mask (mascarilla) y acné.

A través de la página web de la Clínica Universidad de los Andes, la dermatóloga Constanza Ramírez explica que el maskné es un tipo de acné conocido como mecánico.

Este se produce de forma secundaria al roce con elementos como casco deportivos, cuellos cervicales, mascarillas, entre otros. Estos roces irritan los foliculos pilosebaceos de la cara, estimulando la formación de puntos negros.

RT @farsanchezgallo: #Maskné



El roce entre la mascarilla y la piel, también afecta al rostro, algo que se relaciona al llamado “acné mecánico”, el que se explica en la retención del sudor en un material que, además, genera ese roce que hace que nos salg… pic.twitter.com/5a79OOXWpu — Leonel Liebana (@LeonelLiebana) November 23, 2020

estoy feísima gracias mascarilla has conseguido lo que no consiguió ni la pubertad.......que el acné me destruya — lola (@lolaruiz__) November 30, 2020

Causas del maskné

En entrevista con Meganoticias, Patricia Apt, dermatóloga de la Clínica las Condes, comenta que aquellos pacientes que ya tienen o han tenido acné tienden a exacerbar producto del uso de los tapabocas. En el caso de quienes no han tenido esta afección, podría aparecer en mayor cantidad.

Entre las principales causas del acné, la dermatóloga declaró que la humedad es un factor decisivo. "Se forma un caldo cultivo húmedo que hace aumentar la transpiración, la temperatura, por lo que se activan una serie de gérmenes que favorecen la creación de acné y foliculitis", aseguró.

Estrés como causa del maskné

Según el texto Covid-19, piel y estrés, publicado en el sitio español de difusión científica Dialnet, se menciona que el estrés provocado por la misma pandemia puede ser un factor decisivo en esta afección, ya sea por la misma enfermedad o por el confinamiento.

En este documento se detalla que el estrés aumenta los niveles de cortisol, adrenalina, noradrenalina, ACTH (hormona adrenocorticotropa), MSH (hormona estimulante de melanocitos) y prolactina. El incremento de estas hormonas hace que cambie el sistema inmunitario y se activan vías de inflamación.

Han comenzado a notar problemas en la piel por el uso de la mascarilla?

Dermatitis seborreicas, atópicas, hongos y acné son unos ejemplos.

Lo notaran por picazón, áreas rojas, descamación, granitos. pic.twitter.com/tBVhfDoSdT — Francisco Erazo Cadena (@Paquinerazo) June 17, 2020

Prevención del maskné

En el estudio del Journal of the American Academy of Dermatology Diagnostic and Management Considerations for 'Maskne' in the Era of COVID-19, se menciona que las mascarillas deben permitir el movimiento mientras se habla, esto para que así sigan cumpliendo su función sin generar roce ni maskné.

Se destaca que las mascarillas de tela deben omitir las partes metálicas, ya que en su mayoría este metal es níquel y puede provocar sensibilidad en la piel. La Doctora Patricia Apt recomienda el uso de máscaras de algodón, aconsejando lavarlas a diario para tener un buen funcionamiento y evitar que se acumule suciedad en el material.

Por su parte, Claudia Piper, doctora especialista de la Clínica Dermatológica Estoril, tras ser consultada sobre esta condición, ofreció las siguientes recomendaciones para prevenir y tratarlo:

Sacarse la mascarilla cada vez que se pueda, para así dejar la piel respirar.

Acudir a un dermatólogo apenas comience el brote de acné para así poder diagnosticar el problema y darle el protocolo adecuado a cada paciente según las características que presente su acné.

Limpiarse la cara con aguas micelares.

Evitar el uso de maquillaje bajo la mascarilla.

Llevar una alimentación saludable y equilibrada.

Luego de la información encontrada y corroborada con distintas fuentes especialistas en el tema, se puede concluir que el uso de mascarillas por tiempo prolongado puede efectivamente producir acné.