A ocho meses de la llegada del coronavirus a Chile, la cura parece estar muy cerca. De las más de 200 investigaciones que se realizan a contrarreloj en todo el mundo, los laboratorios Pfizer, BioNTech y Gamaleya anunciaron que sus inmunizaciones tienen un 90% de efectividad, lo que abre una esperanza frente a una pandemia que ya ha cobrado más de 1,3 millones de vida en los cinco continentes.

En medio de este panorama, el Ministerio de Salud chileno comenzó a prepararse para el eventual arribo de la vacuna al territorio nacional. Como parte del plan de acción, el día 14 de octubre se publicó en el Diario Oficial una modificación al decreto Nº 16 del del Ministerio de Salud, que creó en el año 2013 el Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización (CAVEI).

En este decreto se explicita que "el Presidente de la República, a propuesta del Ministro de Salud, podrá declarar obligatoria la vacunación de la población".

Ante esta afirmación, usuarios de redes sociales manifestaron su preocupación, argumentando que eso podía atentar contra su libertad. En otras palabras, ¿Los chilenos serán obligados a vacunarse contra el coronavirus?

INCIDENTE GRAVE" OBLIGA A BRASIL A SUSPENDER ENSAYOS DE VACUNA CHINA Mientras tanto en Chile han comenzado a anunciar una vacunación obligatoria. Existe un exceso de confianza en esta vacuna. Sean prudentes. Defiendan a sus hijos de posibles efectos secundarios irreparables. pic.twitter.com/2JdQKjP654 — Cristián Contreras (@CCRadovic2012) November 10, 2020

Obligatoriedad de las vacunas en Chile

Desde el año 1978 existe en Chile el Programa Nacional de Inmunizaciones, que ha tenido como propósito disminuir el contagio y la mortalidad en la población. Sin embargo, recién en el año 2010, se especificó que las vacunas contra enfermedades inmunoprevenibles son obligatorias, según el decreto Nº6 del Ministerio de Salud.

Si bien existe esta obligatoriedad para poblaciones objetivas, como los antídotos contra la hepatitis B para niños recién nacidos, o la neumocócica polisacárida para personas mayores de 65 años, no existen penas ni multas por no vacunarse en este decreto.

Jeannette Dabanch, coordinadora del Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización (CAVEI), asegura que "son obligatorias para la población objetiva, siempre ha sido así (...). No vamos a ir a buscar al señor de 65 años con los carabineros y multarlo o a sancionarlos si no se quiere vacunar".



¿Qué pasará con la vacuna contra el covid?

Actualmente, la doctora Dabanch plantea que todo escenario podría cambiar, considerando que el fármaco recién se está desarrollando. Además, reitera que la premisa sería la misma que con las demás vacunas: se considera obligatoria, aunque no se perseguirá el no vacunarse.

"No hay una acción coercitiva o castigadora. Es un concepto social (la obligatoriedad)", sostiene la profesional. Por su parte, el Ministerio de Salud confirma los dichos de la experta, pues afirma que "no existen penas para quienes no elijan vacunarse".

En el escenario internacional

En una rueda de prensa, Bruce Aylward, epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aseguró que la organización deja a libre elección de cada país si hacer o no hacer obligatoria la vacuna, aunque ellos quieren fomentar la voluntariedad.

España, por ejemplo, ha sido un país en el que se ha disparado la polémica respecto a la posible obligatoriedad de la inoculación. En el país europeo, la Ley Orgánica 3/1986 deja abierta la posibilidad de que pueda exigirse la inmunización. No obstante, al igual que en Chile, no es castigado el no hacerlo.

En este contexto, en base a la legislación chilena y la evidencia internacional, la vacuna no se ha declarado obligatoria ni existen sanciones para quienes decidan no vacunarse.