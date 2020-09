Las evidencias de que las mascarillas o cubrebocas son efectivas para prevenir el coronavirus tiene un nuevo estudio que las avala: Se trata de una publicación de la Universidad de California, Estados Unidos que maneja la hipótesis de que su uso puede generar inmunidad en quienes las usan.

De acuerdo con lo divulgado en The New England Journal of Medicine y basados en datos virológicos, epidemiológicos y ecológicos, el uso de mascarilla en todo el mundo “puede ayudar a reducir la gravedad de la enfermedad y garantizar que una mayor proporción de nuevas infecciones sean asintomáticas”.

“Si se confirma esta hipótesis, el enmascaramiento universal podría convertirse en una forma de ‘variolación’ que generaría inmunidad, y por lo tanto, ralentizaría la propagación del virus en los Estados Unidos y otros lugares, mientras esperamos la vacuna”, indica el estudio.

Mascarillas, la nueva inmunidad

“La variolación es un procedimiento de profilaxis que empezó a practicarse, incluso en antiguas civilizaciones, para generar respuesta inmunitaria en patologías como la viruela, inoculando el virus y que se aplicaba antes del desarrollo de vacuna por el británico Edward Jenner” señala el diario El Mundo de España.

Con este procedimiento se esperaba un ataque leve de la enfermedad, situación similar que se espera con el uso masivo de las mascarillas para atenuar la gravedad de la enfermedad o incluso, su presencia asintomática.

Más infecciones asintomáticas

Actualmente, las tasas de infección asintomática son superiores al 80% en entornos con enmascaramiento facial universal, según asegura la publicación de la Universidad de California, que sin embargo señala que para comprobar su hipótesis aún faltan más estudios “que comparen la tasa de infección asintomática en áreas con y sin enmascaramiento fácil universal”.