Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, asegura que los pacientes con asma no son población de riesgo en la actual pandemia por el coronavirus.

La investigación, publicada en la revista Annals of the American Thoracic Society, concluyó que el asma no parece ser un factor de riesgo para desarrollar un cuadro grave de Covid-19, consignó 20minutos.es

De acuerdo a los resultados del estudio, las personas con esta condición respiratoria no necesariamente se ven afectados en las etapas más gran del coronavirus. Por el contrario, su evolución podría ser similar al resto de la población infectada por el SARS-CoV-2 y que presenta síntomas leves.

Los corticoides: ¿Aliados?

El estudio, liderado por el doctor Fernando Holguín, encontró, además, que el uso de los inhaladores con corticoides pudiera "dificultar la entrada del coronavirus" al organismo.

La doctora Marina Blanco, coordinadora del Área de asma de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), sostuvo en entrevista con el medio español que "no es descabellado pensar que (los inhaladores de corticoides) puedan tener un papel protector, aunque hacen falta más estudios".

De acuerdo a la investigación, llevada a cabo por el doctor Holguín y su equipo, "estos corticosteroides pueden disminuir la presencia en el organismo de ACE2, una proteína que actúa como receptor del SARS-CoV-2".

"Al principio de la pandemia, uno de los temores era que los pacientes respiratorios crónicos, y en concreto los asmáticos, se vieran especialmente afectados por el coronavirus; que pudiera ser similar a la gripe, con la que se descompensan mucho y motivan muchas hospitalizaciones", manifestó la doctora Blanco.

La especialista recalcó que el estudio de la Universidad de Colorado confirma la teoría de muchos médicos, con respecto a su experiencia de recibir pacientes asmáticos con el coronavirus.

"En el día a día, la impresión que teníamos era que no se trataba de un grupo (asmáticos) particularmente castigado, pues apenas ingresaron. Este estudio viene a confirmarlo", dijo.

OMS y población de riesgo

Con el inicio de las pandemia y tras aumentar el número de casos en los cientos de países del mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó que el coronavirus "suele ser más grave en las personas mayores de 60 años de edad o que padecen de afecciones pulmonares, cardíacas, diabetes y con problemas sostenidos del sistema inmunológico".

La OMS no fue la única instancia en alertar sobre el riesgo de contagio con Covid-19 en personas con problemas pulmonares como el asma, en su estadio moderado a grave; los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) también advirtieron sobre el riesgo de esta condición como enfermedad preexistente y la infección por SARS-CoV-2.

