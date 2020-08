La diabetes es una enfermedad crónica relacionada con la producción o funcionamiento de insulina en el organismo. Esta hormona es la encargada de metabolizar la glucosa para convertirla en energía y evitar que se acumule en la sangre.

Es precisamente por su relación con la hormona encargada de metabolizar la glucosa, que la alimentación saludable es fundamental no sólo en pacientes con diabetes, sino también en la población en general para prevenir el desarrollo de la enfermedad.

De acuerdo a los especialistas, no existen alimentos mágicos que te ayudarán a prevenir esta condición o evitar que empeore. La realidad, y la clave, está en que mantengas un estilo de vida saludable; donde no sólo comas alimentos sanos, sino que también tengas una rutina de ejercicios. Ambos combinados te serán de gran ayuda.

Las frutas buenas aliadas

Una dieta rica en fibra y baja en grasas saturadas ayuda a mejorar la resistencia a la insulina, reduciendo al mismo tiempo los procesos inflamatorios. También el consumo de frutas es fundamental para tener bajo control esta condición.

De hecho, la Mayo Clinic señala que es un mito frecuente escuchar que, si tienes diabetes, no deberías comer determinados alimentos porque son "demasiado dulces". Pero, si bien es cierto que algunas frutas sí contienen más azúcar que otras, esto no quiere decir que no deberías comerlas si tienes diabetes.

La fruta es el mejor postre y nuestra gran aliada para disminuir el consumo de azúcar en la dieta, pues con la variedad disponible para elegir es fácil encontrar una alternativa saludable a los dulces y postres muy apetecibles.

En este sentido, el sitio Directo al Paladar, precisa que el consumo habitual y racional de fruta, dentro de una dieta equilibrada, es muy saludable e incluso se asocia a un menor riesgo de diabetes. En general tienen un índice glucémico bajo debido al contenido en fructosa y fibra.

Ricas en vitaminas y minerales, hidratos de carbono, fibra y agua, algunas frutas como la palta (aguacate) suman grasas saludables y otros nutrientes esenciales. No todas las frutas contienen la misma cantidad o tipo de azúcares, por eso es mejor elegir consumir varias de ellas y no todas el mismo día.

La mejor forma de comerlas es de forma natural, en su punto de maduración -cuanto más madura, más azúcares-, lavada pero con piel, si es posible, y entera. La masticación de la fruta completa también aporta beneficios, y ayuda a calmar la ansiedad, evitando que comamos demasiado rápido o mucha cantidad.