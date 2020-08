Tras años de servicio a su país, Shinzo Abe, primer ministro de Japón, presentó este viernes 28 de agosto su dimisión debido a problemas de salud que lo tienen afectado considerablemente.

De acuerdo a los medios locales, Shinzo Abe, de 65 años de edad, anunció su retiro del cargo, luego de lidiar por años con una colitis ulcerosa, enfermedad que lo ha incapacitado y debilitado por años.

"Lo siento desde el fondo de mi corazón por no poder cumplir con mis deberes. No puedo ser primer ministro si no puedo tomar las mejores decisiones para la gente. He decidido dejar mi cargo", afirmó Shizo Abe, durante una rueda de prensa efectuada en Tokio.

Pero, ¿qué es la colitis ulcerosa?

La Mayo Clinic sostiene que la colitis ulcerosa es una enfermedad intestinal inflamatoria que provoca una inflamación duradera y úlceras (llagas) en el tubo digestivo, afectando, principalmente al revestimiento más profundo del intestino grueso, es decir el colon, y del recto.

Por lo general, los síntomas de esta condición no aparecen repentinamente, sino que lo hacen con el paso del tiempo, llegando afectar, cada vez de peor manera, a la persona que lo padece; muy especialmente si no lleva una alimentación adecuada o si está sometida a situaciones de mucho estrés.

El sitio especializado en medicina, precisa que la colitis ulcerosa puede ser debilitante y, algunas veces, provocar complicaciones que pueden poner en riesgo la vida. A pesar de que no se conoce la cura, el tratamiento puede reducir en gran medida los signos y síntomas de la enfermedad e, incluso, provocar una remisión de largo plazo.

¿Cuáles son sus síntomas?

Los síntomas de la colitis ulcerosa pueden variar, según la gravedad de la inflamación y la región donde aparezcan. Algunos de estos son:

Diarrea, que suele tener sangre o pus

Dolor y cólicos abdominales

Dolor en el recto

Sangrado rectal

Necesidad urgente de defecar

Incapacidad para defecar a pesar de la urgencia

Adelgazamiento

Fatiga

Fiebre

¿Cuáles son sus causas?

De acuerdo a los especialistas, aún se desconoce la causa exacta de la colitis ulcerosa. En el pasado, se sospechaba que estaba relacionada con la dieta y el estrés; ahora, los médicos saben que estos factores pueden agravar la colitis ulcerosa, pero no la provocan, aclara la Mayo Clinic.

Pese a que se desconoce su causa exacta, los expertos sostienen que el mal funcionamiento del sistema inmunitario es una causa posible para que una persona desarrolle esta enfermedad.

Cuando el sistema inmune trata de combatir virus o bacterias invasores, una respuesta inmunitaria anormal provoca que también ataque las células del tubo digestivo.

Los factores hereditarios también parecen influir; de hecho, es más frecuente en las personas que tienen familiares con esta enfermedad. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con esta condición no tienen antecedentes familiares.