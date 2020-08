Poco se sabía sobre los orígenes alergénicos del pescado, pero luego de varios estudios conclusivos el colágeno de pescado quedó oficialmente registrado como alérgeno en la base de datos del Subcomité de nomenclatura de alérgenos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Muchas personas son alérgicas a productos del mar y el pescado puede tener varios disparadores de alergia, pero para la ciencia no había sido fácil encontrarlos, pues el colágeno no lo evidenciaba por ser insoluble en las soluciones acuosas neutras.

El estudio, liderado por la doctora Tanja Kalic, se publicó recientemente en "The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice".

Como se sabe, las alergias al pescado pueden provocar reacciones graves. "Esta forma de alergia se asocia con una mayor probabilidad de shock anafiláctico que muchas otras alergias alimentarias", precisa el estudio.

La investigación demostró que el colágeno es un alérgeno importante para aproximadamente el 20% de las personas alérgicas al pescado, lo que puede ayudar a médicos y pacientes a precisar cuándo es seguro no consumirlo y qué productos deben evitarse.

El equipo a cargo logró extraer el colágeno del pescado con soluciones fuertemente ácidas y se realizaron pruebas en 100 personas alérgicas a ese alimento para ver si esta proteína en específico era tolerable.

Aunque este campo se ha estudiado abundantemente, todavía falta conocer más sobre los diferentes alérgenos del pescado.

*Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.