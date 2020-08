Los edulcorantes o endulzantes artificiales prometen satisfacer su gusto por lo dulce sin el inconveniente del exceso de calorías, y se utilizan cada vez más en productos que van desde refrescos dietéticos y mezclas de bebidas en polvo hasta yogur y productos horneados. Pero, ¿usarlos puede prevenir el aumento de peso?, ha sido durante varias décadas muchas personas se han hecho.

De acuerdo al The New York Times, en la actualidad varias investigaciones han proporcionado esta respuesta. Sin embargo, no todas han arrojado los mismos resultados. De hecho, algunos estudios aseguran que los edulcorantes artificiales son un gran aliado para dejar a un lado los hábitos del consumo de azúcar; mientras que otros sostienen que su usarlos puede tener efectos sobre la hormonas, el azúcar en la sangre y en otros aspectos del metabolismo.

"La idea de la que debemos deshacernos es que debido a que tienen cero calorías, tienen cero efectos metabólicos", afirmó Marta Yanina Pepino, profesora asistente en el departamento de ciencia de los alimentos y nutrición humana de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos.

El debate

Las primeras preocupaciones generadas por el consumo de endulzantes artificiales se manifestaron tras la investigación con animales en la década de 1970. Para ese momento, el estudio sugirió que este producto podría causar cáncer.

Posteriormente, se realizaron ensayos en humanos, los cuales cuestionaron estas afirmaciones. Incluso, la Sociedad Estadounidense del Cáncer y otros grupos de especialistas, revisaron los resultados en 2016 y concluyeron que no hay evidencia clara de un vínculo entre los edulcorantes bajos en calorías y el cáncer en humanos.

Sin embargo, el uso de endulzantes artificiales no sólo lo han asociado con el cáncer, sino también a los problemas de obesidad.

A lo largo de los años, algunos estudios observacionales han encontrado que las personas que consumen muchas bebidas dietéticas tienen un mayor riesgo de obesidad, lo que sugiere que los edulcorantes artificiales podrían impulsar , en lugar de prevenir, el aumento de peso. No obstante, estos tienen su rango de error, pues otros factores pueden incidir en el aumento de peso.

Los ensayos clínicos aleatorios, según el diario, son más fiables y han demostrado en general que los edulcorantes dietéticos ayudan a prevenir el aumento de peso.

Un ensayo clínico publicado en el New England Journal of Medicine encontró que cuando los niños que consumían bebidas azucaradas eran asignados a tomar bebidas endulzadas artificialmente, tenían menos aumento de peso y acumulación de grasa después de 18 meses que los niños que continuaban bebiendo bebidas azucaradas.

Pruebas insuficientes

Por otra parte, el doctor David Ludwig, codirector del Centro de Prevención de la Obesidad de la Fundación New Balance en el Boston Children's Hospital, señaló que su último estudio sobre el tema hallaron que las bebidas endulzadas y bajas en calorías podrían ayudar a perder peso. El resultado coincide con un aviso científico que publicó la Asociación Estadounidense del Corazón en 2018.

Aunque ambos estudios arrojaron el mismo resultado, el grupo de investigadores de la asociación advirtieron que había una "escasez de evidencia sobre los posibles efectos adversos" de los edulcorantes artificiales.