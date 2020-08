Probablemente muchos se han preguntado por qué es recurrente escuchar que no es recomendable dormir frente a un espejo.

Si bien es cierto que algunas personas lo asocian a hechos esotéricos, de acuerdo al Feng Shui, un antiguo sistema filosófico chino basado en la ocupación consciente y armónica del espacio, es un hecho que se fundamenta en la enseñanza de atraer buenas energías.

Es así como, y según esta filosofía, los espejos son herramientas de doble filo, con las cuales debemos tener cuidado al momento de pensar dónde y cómo ubicarlas en el hogar.

Reflejo del espejo

Uno de los lugares más habituales donde se encuentran ubicados los espejos es en el dormitorio. Sin embargo, el Feng Shui explica que dormir siendo reflejado por uno no es bueno, pero existen sus matices, consigna levante-emv.com.

Las leyes de esta creencia china precisan que al dormir frente a un espejo, la energía de nuestro cuerpo estará toda la noche viajando entre el espejo y nosotros, ya que el mencionado objeto nos la rebota.

Este constante flujo de energía provocará un mal descanso, haciéndonos sentir cansados durante todo el día y hasta de mal humor.

Si te sientes identificada o identificado con esta situación, y el dormir se está convirtiendo en una mala experiencia, lo más recomendable es sacarlo de la habitación y ubicarlo en un lugar donde no te veas reflejado en él al dormir.

Ahora, si no quieres cambiarlo de lugar o no tienes espacio para colocarlo en un sitio; una solución es taparlo con una manta.

No obstante, puede ser que no te veas reflejada o reflejado cuando duermes, independientemente de tu posición. En este caso, si habitualmente duermes bien, no debería ser necesario cambiar el espejo.