Probablemente, y al menos en una oportunidad, has escuchado que agosto es el mes de los gatos. Sin embargo, ¿cuál es el origen de esta afirmación?, ¿por qué este es el mes de los felinos y no otro?, ¿qué le sucede a estos animales durante estos días? Si te has hecho todas estas preguntas, te invitamos a que conozcas la razón que se esconde detrás de esta aseveración.

De acuerdo a especialistas, aficionados y dueños de mascotas, esta afirmación tiene una explicación sencilla, relacionada principalmente con el aumento de la luz natural y con el inicio del periodo reproductivo de estos animales en determinados lugares del mundo, entre estos Chile.

En pocas palabras, y de acuerdo al sitio elmundodelgato.com, durante este mes los gatos entran en un periodo de celo en el hemisferio sur. De hecho, el conceder agosto como el mes de los gatos es una idea que surgió en Chile, pues durante este periodo los días comienzan a ser más largos que las noches; por lo tanto, las gatas, por condiciones naturales entran en este estado de celo mencionado.

Celos en las gatas y la luz

El sitio Experto Animal sostiene que las gatas son hembras poliéstricas estacionales, es decir, que pueden experimentar varios celos en una misma época debido a que se ven influenciados por la cantidad de luz diaria. Por este motivo, los meses de más calor y en los que la luz se marcha más tarde son los más propensos para que aparezca el celo (es decir, primavera y verano).

Es debido a esta condición de la luz es que las gatas, en este periodo, comienzan a comportarse de manera diferente, se muestran más activos, tienen más apetito y, naturalmente, están absolutamente dispuestos a aparearse.

Además, y en caso de tenerlas como mascotas, notarás que se tornarán más inquietas, con ganas de salir, maúllan, se restriegan intentando llamar la atención y están mucho más sensibles a las caricias y las muestras de afecto.

No obstante, las hembras de esta especie no son las únicas que experimentan estos cambios con la luz. En el caso de los machos, notarás que se orinarán en varios lugares, a fin de marcar territorio y hasta se pelearán entre ellos para conseguir aparearse con una gata.

Maullidos, quejidos y bufidos serán los ruidos más habituales durante toda esta época si en tu vecindario habita una colonia de gato o si eres dueño de uno.

Aclarado esta interrogante, lo importante es que como dueño de una de esta mascotas tomes en cuenta las recomendaciones de los profesionales y entiendas a tu felino lo más que puedas.