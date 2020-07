Médicos y enfermeras estadounidenses en conjunto con la Fuerza de Tarea Covid 19 organizaron los niveles de riesgo frente al peligroso virus que afecta al mundo.

Se trata de una muy detallada lista que nos permite conocer el peso específico en los niveles de riesgo en 37 actividades cotidianas, lo que permitirá saber a qué nos enfrentamos.

Esta lista es el resultado de varios análisis en personas que usan mascarillas, mantienen la distancia física y se lavan las manos con frecuencia, de modo que los riesgos son muy apegados a la realidad.

Los médicos consideraron aplicar un puntaje del 1 al 9 dando mayor número a las acciones de mayor peligro.

De esta forma, consideraron de Alto Riesgo hacer ejercicio en el gimnasio, ir a un parque de diversiones, ir al cine, comer en un buffet, acudir a servicios religiosos con más de 500 fieles, asistir a un gran concierto musical, acudir a un estadio e ir a un bar.

En la lista de actividades de Riesgo Moderado a Alto se encuentran la asistencia a peluquerías comer en un restaurante, acudir a bodas, a funerales, viajar por avión, jugar baloncesto o fútbol y abrazar o estrechar manos.

También se incluyen acá comer en casa de otra persona, asistir a una barbacoa en el patio trasero, ir a una playa, salir de compras a un centro comercial, enviar niños a la escuela, campamentos o guarderías, trabajar una semana en un edificio de oficinas, nadar en piscina pública y visitar a un pariente o amigo anciano.

En el cuadro de Riesgo Bajo a Moderado se encuentran las compras de comestibles, salir a caminar, correr o andar en bicicleta con otros, jugar al golf, alojarse en un hotel por dos noches, sentarse en la sala de espera de un médico, ir a una biblioteca o museo, comer en un restaurante al aire libre y pasar una hora en un patio de recreo.

Los médicos aclararon que el riesgo es bajo "solo si las personas con las que se está interactuando son de la burbuja social o personas que conocemos que efectivamente se autoaislan".

Y como de Bajo Riesgo dijeron que se encontraban acciones como abrir el correo, conseguir comida para llevar en el restaurante, colocar gasolina al vehículo, jugar tenis o ir de campamento, pero en un espacio que no se encuentre lleno de gente con baños públicos compartidos.

