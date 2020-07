Cuida a tu mascota: ¿Por qué no debes darle huesos de pollo a los perros?

¿Qué pasó?

Al igual que los humanos, los perros también suelen deprimirse; sin embargo, es un sentimiento más difícil de descubrir o determinar, pues no suelen expresarse igual que sus dueños.

Si bien es cierto que nuestras mascotas no hablan, existen algunas conductas que nos llevarían a entender cuando están pasando por algún momento de tristeza o de malestar.

No pueden decirlo

De acuerdo al sitio rover.com está demostrado que los perros experimentan emociones. De hecho, según el neurocientífico Gregory Berns, "tienen sentimientos casi como nosotros, incluso aunque no tengan palabras para describirlos".

Siendo esto así, entonces, ¿cómo puedes saber si tu perro está triste? Según el especialista y aunque los perros no lloran, tienen otras respuestas físicas a la tristeza, siendo algunas señales físicas las siguientes:

Vocalizaciones como quejidos

No se muestra entusiasmado con las cosas que normalmente le gustan

Nivel más bajo de energía

Se niega a comer

Tiene los ojos entrecerrados o más pequeños de lo habitual

Presenta un cambio en sus patrones de sueño o en su comportamiento.

No obstante, y de acuerdo al sitio especializado en animales, es importante mencionar que estos síntomas también pueden significar que presentan algún problema médico. Es por esta razón, que si notas que el comportamiento o los niveles de energía de tu perro cambian, lo primero que deberías hacer es llevarlo con un veterinario.

¿Cuáles podrían ser los motivos?

El doctor Berns comentó a la National Geographic que "el cerebro de los perros no es igual a los de los humanos. Una gran diferencia es el tamaño. El cerebro de un perro es aproximadamente como el de un limón en el mejor de los casos. No hay el mismo espacio, así que no pueden hacer algunas cosas que nosotros sí podemos".

Dada esta condición, es imposible saber a ciencia cierta lo que sucede dentro de la cabeza de tu perro, pero es prudente asumir que su experiencia de la tristeza es menos compleja que la tuya, sostiene el medio.

En este sentido, el especialistas explicó que si tu mascota está triste, probablemente sea por el cambio de alguna rutina, del entorno o porque extraña algo o alguien. Asimismo, el can pudiera estar experimentando ese sentimiento por alguna experiencia negativa que causa emociones adyacentes a la tristeza como la ansiedad o la timidez.